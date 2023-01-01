Обіцяють видавати квартири без черги: Білорусь заманює вагнерівців до своєї ПВК

Олександра Лукашенка вербує "вагнерівців" до своєї



Про це повідомляє Центр національного спротиву.



Тим особам, які перейшли з ПВК "Вагнер" до лукашенківського "ГардСервісу" пообіцяли видавати квартири без черги. При цьому білоруські військові у кращому випадку отримують квартири під пенсію.



У ЦНС зазначили, що білоруський режим набирає з росіян "псів для придушення протестів й чітко розставляє свої пріоритети в обороноздатності своєї країни". Такі рішення лише посилюють соціальну напругу серед білоруських силовиків.



Нагадаємо, у Білорусі залишилося менш ніж тисяча вагнерівців. 200 з них працюють інструкторами спецпідрозділів.



До цього Лукашенко створив власну ПВК на базі тих "вагнерівців", які не захотіли укладати контракти з російським Міноборони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Білорусі режимвербує "вагнерівців" до своєї приватної військової компанії. Про це повідомляє Центр національного спротиву.Тим особам, які перейшли з ПВК "Вагнер" до лукашенківського "ГардСервісу" пообіцяли видавати квартири без черги. При цьому білоруські військові у кращому випадку отримують квартири під пенсію.У ЦНС зазначили, що білоруський режим набирає з росіян "псів для придушення протестів й чітко розставляє свої пріоритети в обороноздатності своєї країни". Такі рішення лише посилюють соціальну напругу серед білоруських силовиків.Нагадаємо, у Білорусі залишилося менш ніж тисяча вагнерівців. 200 з них працюють інструкторами спецпідрозділів.До цього Лукашенко створив власну ПВК на базі тих "вагнерівців", які не захотіли укладати контракти з російським Міноборони.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію