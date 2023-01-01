Обіцяють видавати квартири без черги: Білорусь заманює вагнерівців до своєї ПВК
Сьогодні, 16:40
У Білорусі режим Олександра Лукашенка вербує "вагнерівців" до своєї приватної військової компанії.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Тим особам, які перейшли з ПВК "Вагнер" до лукашенківського "ГардСервісу" пообіцяли видавати квартири без черги. При цьому білоруські військові у кращому випадку отримують квартири під пенсію.
У ЦНС зазначили, що білоруський режим набирає з росіян "псів для придушення протестів й чітко розставляє свої пріоритети в обороноздатності своєї країни". Такі рішення лише посилюють соціальну напругу серед білоруських силовиків.
Нагадаємо, у Білорусі залишилося менш ніж тисяча вагнерівців. 200 з них працюють інструкторами спецпідрозділів.
До цього Лукашенко створив власну ПВК на базі тих "вагнерівців", які не захотіли укладати контракти з російським Міноборони.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Тим особам, які перейшли з ПВК "Вагнер" до лукашенківського "ГардСервісу" пообіцяли видавати квартири без черги. При цьому білоруські військові у кращому випадку отримують квартири під пенсію.
У ЦНС зазначили, що білоруський режим набирає з росіян "псів для придушення протестів й чітко розставляє свої пріоритети в обороноздатності своєї країни". Такі рішення лише посилюють соціальну напругу серед білоруських силовиків.
Нагадаємо, у Білорусі залишилося менш ніж тисяча вагнерівців. 200 з них працюють інструкторами спецпідрозділів.
До цього Лукашенко створив власну ПВК на базі тих "вагнерівців", які не захотіли укладати контракти з російським Міноборони.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Криму – нова серія вибухів
Сьогодні, 17:23
У Володимирі оновили декор на в’їзних знаках, знищений вандалами
Сьогодні, 17:04
Обіцяють видавати квартири без черги: Білорусь заманює вагнерівців до своєї ПВК
Сьогодні, 16:40
У вересні в Луцьку синоптики зареєстрували температурний рекорд
Сьогодні, 16:05
Медіа