У Криму – нова серія вибухів

У Криму – нова серія вибухів
У районі тимчасово окупованого міста Саки в Криму пролунала нова порція гучних вибухів.

Про це повідомляє телеграмканал Крымский ветер.

За інформацією авторів каналу, поблизу міста Саки пролунала ціла серія вибухів.

При цьому ні російські військові, ні окупаційна влада в Криму ситуацію не коментують.

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Теги: війна, ЗСУ
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