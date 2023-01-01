У Криму – нова серія вибухів
Сьогодні, 17:23
У районі тимчасово окупованого міста Саки в Криму пролунала нова порція гучних вибухів.
Про це повідомляє телеграмканал Крымский ветер.
За інформацією авторів каналу, поблизу міста Саки пролунала ціла серія вибухів.
При цьому ні російські військові, ні окупаційна влада в Криму ситуацію не коментують.
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Про це повідомляє телеграмканал Крымский ветер.
За інформацією авторів каналу, поблизу міста Саки пролунала ціла серія вибухів.
При цьому ні російські військові, ні окупаційна влада в Криму ситуацію не коментують.
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