У Криму – нова серія вибухів





Про це повідомляє телеграмканал Крымский ветер.



За інформацією авторів каналу, поблизу міста Саки пролунала ціла серія вибухів.



При цьому ні російські військові, ні окупаційна влада в Криму ситуацію не коментують.



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