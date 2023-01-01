Латвія хоче заборонити автомобілям із реєстрацією в рф і Білорусі перебувати в країні





Про це повідомляє Інесе Лібіня-Егнере.



Зазначається, що цей законопроєкт також дасть змогу країні легально конфісковувати автомобілі, які зареєстровані в росії та Білорусі.



Заплановані зміни вимагатимуть від власників транспортних засобів з російськими та білоруськими реєстраційними номерами, що в'їжджають на територію Латвії, у визначений термін перереєструвати ці транспортні засоби в Латвійській Республіці, визначатимуть наслідки та відповідальність власників транспортних засобів у разі невиїзду.



Мін'юст пояснює, що якщо транспортний засіб не буде перереєстровано або вивезено з Латвії протягом 3 місяців, будуть санкції, аж до конфіскації автомобіля.



Що говорить глава Міністерства юстиції Латвії



"Будь-який гість, який приїжджає до Латвії, має поважати закони і порядок нашої країни. Перетин кордону Євросоюзу на транспортному засобі, зареєстрованому в росії, а отже, і перебування в Латвії, є порушенням санкцій", - каже Інесе Лібіні-Егнере.



Вона уточнила, що якщо автомобілі з російськими та білоруськими номерами не будуть вчасно перереєстровані, їх можуть конфіскувати на користь України для підтримки її армії.



Чому Латвія вирішила розробити такий закон



Мін'юст Латвії заявив, що ґрунтує зміни в законодавчій базі на роз'ясненнях Єврокомісії, в якій ідеться про те, що санкції проти Росії, поширюються і на особистий транспорт російських громадян, які мають реєстрацію рф.



Тому громадяни відповідної країни не можуть перебувати на території ЄС зі своїми транспортними засобами.



Європейська комісія вказала, що належне і пропорційне застосування санкцій перебуває в компетенції кожної держави-члена. Заплановані в Латвії зміни також передбачають заборону на транспортні засоби, зареєстровані в Білорусі.



Заборона на в'їзд авто з російськими номерами



13 вересня Естонія, Литва та Латвія оголосили, що після роз'яснень Єврокомісії щодо санкцій більше не впускатимуть на свою територію автомобілі з російськими номерами.



Так, у разі прибуття на кордон машини з російською реєстрацією водій і пасажири повинні будуть змушені повернутися до рф, або вони зможуть перетнути кордон без авто, яке можуть конфіскувати.



Пізніше стало відомо, що Норвегія також заборонить ввезення автомобілів на російських номерах. Вона стане останньою прикордонною країною Європи, куди росіяни раніше могли проникнути на своїх авто.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В уряді Латвії готують законопроєкт про зміни в законодавчій базі, які не дадуть змоги транспортним засобам, зареєстрованим у росії та Білорусі, залишатися в країні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра юстиції ЛатвіїЗазначається, що цей законопроєкт також дасть змогу країні легально конфісковувати автомобілі, які зареєстровані в росії та Білорусі.Заплановані зміни вимагатимуть від власників транспортних засобів з російськими та білоруськими реєстраційними номерами, що в'їжджають на територію Латвії, у визначений термін перереєструвати ці транспортні засоби в Латвійській Республіці, визначатимуть наслідки та відповідальність власників транспортних засобів у разі невиїзду.Мін'юст пояснює, що якщо транспортний засіб не буде перереєстровано або вивезено з Латвії протягом 3 місяців, будуть санкції, аж до конфіскації автомобіля."Будь-який гість, який приїжджає до Латвії, має поважати закони і порядок нашої країни. Перетин кордону Євросоюзу на транспортному засобі, зареєстрованому в росії, а отже, і перебування в Латвії, є порушенням санкцій", - каже Інесе Лібіні-Егнере.Вона уточнила, що якщо автомобілі з російськими та білоруськими номерами не будуть вчасно перереєстровані, їх можуть конфіскувати на користь України для підтримки її армії.Мін'юст Латвії заявив, що ґрунтує зміни в законодавчій базі на роз'ясненнях Єврокомісії, в якій ідеться про те, що санкції проти Росії, поширюються і на особистий транспорт російських громадян, які мають реєстрацію рф.Тому громадяни відповідної країни не можуть перебувати на території ЄС зі своїми транспортними засобами.Європейська комісія вказала, що належне і пропорційне застосування санкцій перебуває в компетенції кожної держави-члена. Заплановані в Латвії зміни також передбачають заборону на транспортні засоби, зареєстровані в Білорусі.13 вересня Естонія, Литва та Латвія оголосили, що після роз'яснень Єврокомісії щодо санкцій більше не впускатимуть на свою територію автомобілі з російськими номерами.Так, у разі прибуття на кордон машини з російською реєстрацією водій і пасажири повинні будуть змушені повернутися до рф, або вони зможуть перетнути кордон без авто, яке можуть конфіскувати.Пізніше стало відомо, що Норвегія також заборонить ввезення автомобілів на російських номерах. Вона стане останньою прикордонною країною Європи, куди росіяни раніше могли проникнути на своїх авто.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію