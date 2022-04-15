NBC: Байден пообіцяв Зеленському передати далекобійні ракети

Джо Байден повідомив президенту України Володимиру Зеленському, що США нададуть невелику кількість ракет дальнього радіусу дії для допомоги у війні з Росією.



Про це повідомляє



Три американські чиновники і представник Конгресу, знайомі з ходом обговорення, не повідомили, коли буде поставлено ракети і коли буде зроблена публічна заява.



Протягом кількох місяців Україна просила надати їй армійську тактичну ракетну систему, відому як ATACMS, яка дозволить Києву завдавати ударів по цілях на відстані близько 180 км, вражаючи лінії постачання, залізниці та пункти управління за лінією російського фронту.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАповідомив президенту України, що США нададуть невелику кількість ракет дальнього радіусу дії для допомоги у війні з Росією.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.Три американські чиновники і представник Конгресу, знайомі з ходом обговорення, не повідомили, коли буде поставлено ракети і коли буде зроблена публічна заява.Протягом кількох місяців Україна просила надати їй армійську тактичну ракетну систему, відому як ATACMS, яка дозволить Києву завдавати ударів по цілях на відстані близько 180 км, вражаючи лінії постачання, залізниці та пункти управління за лінією російського фронту.

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