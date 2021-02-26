У справі Коломойського – ще один топ-підозрюваний

За матеріалами СБУ та БЕБ підозру отримав ще один фігурант «» - колишній керівник столичної філії «Приватбанку».Про це повідомляє пресслужба СБУ в телеграмі.Встановлено, що цей посадовець входив в організовану групу, якустворив для незаконного заволодіння 5,8 млрд грн.Нагадаємо, що за даними слідства, у період з 2013 по 2014 роки Коломойський створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.Протягом вказаного періоду члени цього угруповання дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні «внески готівки у касу банку», хоча насправді ніяких внесків банк не отримував.За версією слідства, така «схема» загалом дозволила фігуранту отримати 5,8 млрд грн, що на той період було еквівалентно понад 700 млн дол. США.Потім ці фейкові «внески» були зараховані на особистий рахунок Коломойського і стали реальними безготівковими коштами.Щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності. Зокрема, віддавав їх як позики та розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку.За матеріалами СБУ та БЕБ колишньому керівнику столичної філії ПАТ «Приватбанк» повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах);ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).Наразі фігуранту обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.Проводиться комплекс заходів для встановлення всіх обставин незаконної діяльності та притягнення винних до відповідальності.Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.