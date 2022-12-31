Ракетний удар по Кременчуку: 15 поранених, 1 загиблий





Про це повідомляє в телеграмі глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін.



Ворог завдав ракетних ударів по Кременчуку. Одну ракету збили сили ППО. На жаль, є влучання в цивільну інфраструктуру.



На місці працюють всі відповідні служби.



Станом на зараз відомо про 15 людей, які отримали поранення, з них – одна дитина. Ще одна людина загинула.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідок ракетного удару по Кременчуку в Полтавській області поранено 15 людей. Ще одна особа загинула.Про це повідомляє в телеграмі глава Полтавської ОВАВорог завдав ракетних ударів по Кременчуку. Одну ракету збили сили ППО. На жаль, є влучання в цивільну інфраструктуру.На місці працюють всі відповідні служби.Станом на зараз відомо про 15 людей, які отримали поранення, з них – одна дитина. Ще одна людина загинула.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію