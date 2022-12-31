Ракетний удар по Кременчуку: 15 поранених, 1 загиблий

Ракетний удар по Кременчуку: 15 поранених, 1 загиблий
Унаслідок ракетного удару по Кременчуку в Полтавській області поранено 15 людей. Ще одна особа загинула.

Про це повідомляє в телеграмі глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Ворог завдав ракетних ударів по Кременчуку. Одну ракету збили сили ППО. На жаль, є влучання в цивільну інфраструктуру.

На місці працюють всі відповідні служби.

Станом на зараз відомо про 15 людей, які отримали поранення, з них – одна дитина. Ще одна людина загинула.

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Теги: ракетна атака, росія
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