Ракетний удар по Кременчуку: 15 поранених, 1 загиблий
Сьогодні, 19:31
Унаслідок ракетного удару по Кременчуку в Полтавській області поранено 15 людей. Ще одна особа загинула.
Про це повідомляє в телеграмі глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Ворог завдав ракетних ударів по Кременчуку. Одну ракету збили сили ППО. На жаль, є влучання в цивільну інфраструктуру.
На місці працюють всі відповідні служби.
Станом на зараз відомо про 15 людей, які отримали поранення, з них – одна дитина. Ще одна людина загинула.
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Про це повідомляє в телеграмі глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
Ворог завдав ракетних ударів по Кременчуку. Одну ракету збили сили ППО. На жаль, є влучання в цивільну інфраструктуру.
На місці працюють всі відповідні служби.
Станом на зараз відомо про 15 людей, які отримали поранення, з них – одна дитина. Ще одна людина загинула.
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