Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 23 вересня
Сьогодні, 20:00
У суботу, 23 вересня, на Волині очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°.
За даними Sinoptik, з ранку й до самого вечора у Луцьку буде зберігатися похмура погода. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дощ із грозою.
Народний прогноз погоди: погоду передвіщали за горобиною. Якщо горобини у лісі багато – на дощову осінь, якщо ж мало – на суху. Рясно ягід на горобині – до суворої зими, тому і заготовляли горобиновий квас, щоб у великий холод лікувати застудні захворювання.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°.
За даними Sinoptik, з ранку й до самого вечора у Луцьку буде зберігатися похмура погода. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дощ із грозою.
Народний прогноз погоди: погоду передвіщали за горобиною. Якщо горобини у лісі багато – на дощову осінь, якщо ж мало – на суху. Рясно ягід на горобині – до суворої зими, тому і заготовляли горобиновий квас, щоб у великий холод лікувати застудні захворювання.
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