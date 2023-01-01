Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 23 вересня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 23 вересня
У суботу, 23 вересня, на Волині очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°.

За даними Sinoptik, з ранку й до самого вечора у Луцьку буде зберігатися похмура погода. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дощ із грозою.

Народний прогноз погоди: погоду передвіщали за горобиною. Якщо горобини у лісі багато – на дощову осінь, якщо ж мало – на суху. Рясно ягід на горобині – до суворої зими, тому і заготовляли горобиновий квас, щоб у великий холод лікувати застудні захворювання.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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