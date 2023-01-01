Власник крамниці особисто затримав злодія з Волині і передав поліції
Сьогодні, 20:21
Волинянин, якого підозрюють у скоєнні крадіжки з магазину у Вараші, два місяці перебуватиме під вартою.
Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП Рівненщини.
Учора, 21 вересня, Кузнецовський районний суд задовольнив клопотання слідчого та обрав 19-річному підозрюваному запобіжний захід у виді 60 діб тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Нагадаємо, 20 вересня, раніше судимий за майнові злочини волинянин скоїв крадіжку аудіо-колонки з магазину побутової техніки у районному центрі.
Власник торгового закладу затримав зловмисника з викраденим та повідомив правоохоронців про подію.
Досудове розслідування за фактом таємного викрадення чужого майна, вчиненого в умовах воєнного стану, триває.
19-річного жителя Волинської області затримали в порядку статті 208 КПК України. За погодження прокуратури слідчі повідомили йому про підозру за частиною 4 статті 185 КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП Рівненщини.
Учора, 21 вересня, Кузнецовський районний суд задовольнив клопотання слідчого та обрав 19-річному підозрюваному запобіжний захід у виді 60 діб тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Нагадаємо, 20 вересня, раніше судимий за майнові злочини волинянин скоїв крадіжку аудіо-колонки з магазину побутової техніки у районному центрі.
Власник торгового закладу затримав зловмисника з викраденим та повідомив правоохоронців про подію.
Досудове розслідування за фактом таємного викрадення чужого майна, вчиненого в умовах воєнного стану, триває.
19-річного жителя Волинської області затримали в порядку статті 208 КПК України. За погодження прокуратури слідчі повідомили йому про підозру за частиною 4 статті 185 КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Власник крамниці особисто затримав злодія з Волині і передав поліції
Сьогодні, 20:21
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 23 вересня
Сьогодні, 20:00
Ракетний удар по Кременчуку: 15 поранених, 1 загиблий
Сьогодні, 19:31
Воїн із Волині: «Мій перший бій відбувся у день мого народження»
Сьогодні, 19:17
У справі Коломойського – ще один топ-підозрюваний
Сьогодні, 19:03
Медіа