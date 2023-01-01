Власник крамниці особисто затримав злодія з Волині і передав поліції

Волинянин, якого підозрюють у скоєнні крадіжки з магазину у Вараші, два місяці перебуватиме під вартою.Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП Рівненщини.Учора, 21 вересня, Кузнецовський районний суд задовольнив клопотання слідчого та обрав 19-річному підозрюваному запобіжний захід у виді 60 діб тримання під вартою з можливістю внесення застави.Нагадаємо, 20 вересня, раніше судимий за майнові злочини волинянин скоїв крадіжку аудіо-колонки з магазину побутової техніки у районному центрі.Власник торгового закладу затримав зловмисника з викраденим та повідомив правоохоронців про подію.Досудове розслідування за фактом таємного викрадення чужого майна, вчиненого в умовах воєнного стану, триває.19-річного жителя Волинської області затримали в порядку статті 208 КПК України. За погодження прокуратури слідчі повідомили йому про підозру за частиною 4 статті 185 КК України.