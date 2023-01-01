З’явилося відео «прильоту» по штабу чорноморського флоту у Севастополі
Сьогодні, 21:37
Українські військові сьогодні, 22 вересня, атакували штаб Чорноморського флоту окупантів у Севастополі. З'явилося відео моменту удару.
Ролик у телеграмі опублікував міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.
На відео видно, як по будівлі штабу РФ було завдано ракетного удару.
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Ролик у телеграмі опублікував міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.
На відео видно, як по будівлі штабу РФ було завдано ракетного удару.
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