З’явилося відео «прильоту» по штабу чорноморського флоту у Севастополі

атакували штаб Чорноморського флоту окупантів у Севастополі. З'явилося відео моменту удару.



Ролик у телеграмі опублікував міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.



На відео видно, як по будівлі штабу РФ було завдано ракетного удару.





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