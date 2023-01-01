Колись – будівельник, нині – мінометник: воїн із Волині «Дисбат»

Колись – будівельник, нині – мінометник: воїн із Волині «Дисбат»
Військовослужбовець волинської бригади Територіальної оборони «Дисбат» до повномасштабного вторгнення працював будівельником.

Про це у фейсбуці повідомляє 100 бригада ТРО.

Мінометник Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони на псевдо «Дисбат» є Іваном у третьому поколінні.

«Діда мого Іваном звали, і батька звуть Іваном – тож ми з ним обидва Івани Івановичі», – усміхаючись розповідає волинський тероборонівець.

Чоловік у цивільному житті був будівельником, а на захист України став ще 2018 року – служив у 14 окремій механізованій бригаді, брав участь в АТО/ООС.

Вдома на пана Івана з Перемогою чекає 70-річний батько, сестра, брат, а також – найбільша радість загартованого в багаторічних боях воїна, 11-річна донечка Софійка.

«А Перемога точно буде за нами?» – провокаційно запитуємо ми у пана Івана.

«Так точно! Докладаємо максимальних зусиль, аби цей час настав якнайшвидше!» – впевнено відповідає боєць.

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Теги: війна, ЗСУ
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