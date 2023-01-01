Колись – будівельник, нині – мінометник: воїн із Волині «Дисбат»
Сьогодні, 18:45
Військовослужбовець волинської бригади Територіальної оборони «Дисбат» до повномасштабного вторгнення працював будівельником.
Про це у фейсбуці повідомляє 100 бригада ТРО.
Мінометник Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони на псевдо «Дисбат» є Іваном у третьому поколінні.
«Діда мого Іваном звали, і батька звуть Іваном – тож ми з ним обидва Івани Івановичі», – усміхаючись розповідає волинський тероборонівець.
Чоловік у цивільному житті був будівельником, а на захист України став ще 2018 року – служив у 14 окремій механізованій бригаді, брав участь в АТО/ООС.
Вдома на пана Івана з Перемогою чекає 70-річний батько, сестра, брат, а також – найбільша радість загартованого в багаторічних боях воїна, 11-річна донечка Софійка.
«А Перемога точно буде за нами?» – провокаційно запитуємо ми у пана Івана.
«Так точно! Докладаємо максимальних зусиль, аби цей час настав якнайшвидше!» – впевнено відповідає боєць.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє 100 бригада ТРО.
Мінометник Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони на псевдо «Дисбат» є Іваном у третьому поколінні.
«Діда мого Іваном звали, і батька звуть Іваном – тож ми з ним обидва Івани Івановичі», – усміхаючись розповідає волинський тероборонівець.
Чоловік у цивільному житті був будівельником, а на захист України став ще 2018 року – служив у 14 окремій механізованій бригаді, брав участь в АТО/ООС.
Вдома на пана Івана з Перемогою чекає 70-річний батько, сестра, брат, а також – найбільша радість загартованого в багаторічних боях воїна, 11-річна донечка Софійка.
«А Перемога точно буде за нами?» – провокаційно запитуємо ми у пана Івана.
«Так точно! Докладаємо максимальних зусиль, аби цей час настав якнайшвидше!» – впевнено відповідає боєць.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У справі Коломойського – ще один топ-підозрюваний
Сьогодні, 19:03
Колись – будівельник, нині – мінометник: воїн із Волині «Дисбат»
Сьогодні, 18:45
NBC: Байден пообіцяв Зеленському передати далекобійні ракети
Сьогодні, 18:16
Латвія хоче заборонити автомобілям із реєстрацією в рф і Білорусі перебувати в країні
Сьогодні, 18:07
Медіа