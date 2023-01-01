Колись – будівельник, нині – мінометник: воїн із Волині «Дисбат»

Військовослужбовець волинської бригади Територіальної оборони «Дисбат» до повномасштабного вторгнення працював будівельником.Про це у фейсбуці повідомляє 100 бригада ТРО.Мінометник Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони на псевдо «Дисбат» єу третьому поколінні.«Діда мого Іваном звали, і батька звуть Іваном – тож ми з ним обидва Івани Івановичі», – усміхаючись розповідає волинський тероборонівець.Чоловік у цивільному житті був будівельником, а на захист України став ще 2018 року – служив у 14 окремій механізованій бригаді, брав участь в АТО/ООС.Вдома на пана Івана з Перемогою чекає 70-річний батько, сестра, брат, а також – найбільша радість загартованого в багаторічних боях воїна, 11-річна донечка«А Перемога точно буде за нами?» – провокаційно запитуємо ми у пана Івана.«Так точно! Докладаємо максимальних зусиль, аби цей час настав якнайшвидше!» – впевнено відповідає боєць.