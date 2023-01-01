Під час війни Україна втратила сотні спортивних об’єктів, - глава НОК на Волині

Вадим Гутцайт.



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Зокрема посадовець зауважив, що сьогодні дуже важливо, аби у дітей та молоді була мотивація та доступ до тренувань та занять всіма видами спорту.



«Розумію, що питання розвитку спорту наразі дуже складне, і перш за все, ми повинні фінансувати військових. Але також ми повинні розуміти, що база тренувань та занять спортом для наших дітей повинна бути. Адже, на жаль, за час повномасштабної війни ми втратили 344 спортивні об’єкти по усій Україні», – зазначив Вадим Гутцайт.



Своєю чергою, очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко зазначив, що в області хороша база для розвитку спорту, і якби не збройна агресія росії, стала би ще кращою. Але однією з основних проблем, на мою думку, є невеликі заробітні плати серед тренерів та недостатнє фінансування. Тож, окрім виховання спортивної молоді, будемо працювати і над цим.



Також Вадим Гутцайт зустрівся зі спортивною елітою Волині.



«Навіть зараз, під час війни, дуже важливо зберегти спорт, – наголосив Вадим Гутцайт. – Важливо, щоб молодь продовжувала займатись спортом, брала участь у змаганнях, здобувала досвід. Якщо зараз припинити підтримувати спорт, після перемоги у війні ми втратимо багато чого, в тому числі потенціал та шанси на спортивні перемоги».



Крім того, міністр відзначив, що спортивна галузь потребує не лише фінансових ресурсів, а й людських. Тому всебічна підтримка тренерів, які знаходять та розвивають молоді таланти, є завданням керівників усіх рівнів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волинь прибув міністр молоді та спорту України, президент Національного олімпійського комітету УкраїниПро це пише Конкурент Зокрема посадовець зауважив, що сьогодні дуже важливо, аби у дітей та молоді була мотивація та доступ до тренувань та занять всіма видами спорту.«Розумію, що питання розвитку спорту наразі дуже складне, і перш за все, ми повинні фінансувати військових. Але також ми повинні розуміти, що база тренувань та занять спортом для наших дітей повинна бути. Адже, на жаль, за час повномасштабної війни ми втратили 344 спортивні об’єкти по усій Україні», – зазначив Вадим Гутцайт.Своєю чергою, очільник Волинської ОВАзазначив, що в області хороша база для розвитку спорту, і якби не збройна агресія росії, стала би ще кращою. Але однією з основних проблем, на мою думку, є невеликі заробітні плати серед тренерів та недостатнє фінансування. Тож, окрім виховання спортивної молоді, будемо працювати і над цим.Також Вадим Гутцайт зустрівся зі спортивною елітою Волині.«Навіть зараз, під час війни, дуже важливо зберегти спорт, – наголосив Вадим Гутцайт. – Важливо, щоб молодь продовжувала займатись спортом, брала участь у змаганнях, здобувала досвід. Якщо зараз припинити підтримувати спорт, після перемоги у війні ми втратимо багато чого, в тому числі потенціал та шанси на спортивні перемоги».Крім того, міністр відзначив, що спортивна галузь потребує не лише фінансових ресурсів, а й людських. Тому всебічна підтримка тренерів, які знаходять та розвивають молоді таланти, є завданням керівників усіх рівнів.

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