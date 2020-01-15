У Володимирі оновили декор на в’їзних знаках, знищений вандалами

У Володимирі оновили декор на в’їзних знаках, знищений вандалами
На трьох пам’ятних знаках, що були встановлені у 1988 році на місці в’їзних брам часів Волинсько-Галицького князівства, оновили декоративні елементи.

Нагадаємо, що понад п’ять років тому невідомі зловмисники поцупили окремі елементи брам, що були виготовлені з коштовної бронзи, повідомляє пресслужба Володимирської міськради.

Пам’ятні знаки були встановлені на місці «Київської» (вул. Луцька-Дулібська), «П’ятницької» (вул. Ковельська-Цинкаловського) та «Гридшиної» (вул. Устилузька-Князя Романа) в’їзних брам у рік святкування 1000-ліття Володимира. Їхній автор – місцевий художник, почесний громадянин міста Андрій Микита.

Пошкоджені вандалами пам’ятні знаки були оновлені за фінансової допомоги меценатів – двох місцевих підприємців. А художню роботу з відтворення початкових елементів брам виконав відомий володимирський митець, різьбяр Олег Дубинчук.

“Під час роботи над оновленням брам, аби максимально точно відтворити втрачені елементи, було проведено кропітку роботу. Для цього ретельно вивчались старі світлини із зображенням початкового вигляду пам’ятних знаків та спогади очевидців. Цьому усіляко сприяла та допомагала дружина покійного автора скульптур Галина Яківна Микита. Аби здешевити вартість, прийняли рішення виготовити декоративні елементи не з дорогої бронзи, а з бетону з армуванням металом”, – розповів заступник міського голови.

Тож відтепер брами, через які у княжі часи в’їжджали у місто з трьох напрямків – Луцького, Ковельського та Устилузького – знову мають ошатний вигляд і, безперечно, привертатимуть увагу як місцевих жителів, так і гостей Володимира, які приїжджають сюди на екскурсію.
У Володимирі оновили декор на в’їзних знаках, знищений вандалами
У Володимирі оновили декор на в’їзних знаках, знищений вандалами
У Володимирі оновили декор на в’їзних знаках, знищений вандалами

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Теги: історія, Володимир
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