18-річним можуть вручити повістку, але вона не означає відправку на фронт, – Фітьо





Про це розповів начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, передає



"Приписка до призовних дільниць відбувається взагалі з сімнадцяти років - ще коли юнаки навчаються в школі: вони проходять первинний медичний огляд і, відповідно, вже стають на військовий облік у своїх ТЦК та СП", - сказав він.



Після цього юнаки отримують приписне свідоцтво, яке потрібно їм для вступу у заклади середньої технічної освіти чи ВНЗ.



Фітьо наголосив, що 18-річним можуть вручити повістку, але вона не означає відправку на фронт.



"Так - їм можуть вручити повістку, тоді вони просто з'являються у свій ТЦК та СП, показують довідку про навчання або приходять з приписним свідоцтвом. А ще краще - мати ці всі документи при собі, і всі ці питання відразу знімаються. Повістка - це не відправка на фронт. Повістка - це для уточнення облікових даних", - пояснив він.



Представник Сухопутних військ також додав, що 18-річних не можуть забрати до війська у рамках мобілізації. Але для чоловіків віком від 18 до 27 років діє строкова служба в армії. Коли така категорія людей хоче піти на фронт - вони це можуть зробити на добровільній основі. Це ж стосується і студентів.



"Наприклад, якщо студент навчається, його вік до 27 років і з якихось причин він взяв академвідпустку чи його відрахували з вищого навчального закладу, але він має навчатися на стаціонарі - то він під мобілізацію не підпадає. Під мобілізацію на даний момент підпадають чоловіки віком від 27 років", - сказав Фітьо.



Як повідомлялося, існує три типи повісток, зокрема, повістка для уточнення даних, яку вручають для оновлення інформації про військовозобов’язаних, повістка на проходження військово-лікарської комісії і потім мобілізаційне розпорядження, яке вручається військовозобов'язаному після проходження медкомісії, якщо його визнано придатним до проходження військової служби.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Мобілізація 18-річних чоловіків в Україні наразі не проводиться. Але на військовий облік вони мають стати з 17 років.Про це розповів начальник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ, передає Укрінформ "Приписка до призовних дільниць відбувається взагалі з сімнадцяти років - ще коли юнаки навчаються в школі: вони проходять первинний медичний огляд і, відповідно, вже стають на військовий облік у своїх ТЦК та СП", - сказав він.Після цього юнаки отримують приписне свідоцтво, яке потрібно їм для вступу у заклади середньої технічної освіти чи ВНЗ.Фітьо наголосив, що 18-річним можуть вручити повістку, але вона не означає відправку на фронт."Так - їм можуть вручити повістку, тоді вони просто з'являються у свій ТЦК та СП, показують довідку про навчання або приходять з приписним свідоцтвом. А ще краще - мати ці всі документи при собі, і всі ці питання відразу знімаються. Повістка - це не відправка на фронт. Повістка - це для уточнення облікових даних", - пояснив він.Представник Сухопутних військ також додав, що 18-річних не можуть забрати до війська у рамках мобілізації. Але для чоловіків віком від 18 до 27 років діє строкова служба в армії. Коли така категорія людей хоче піти на фронт - вони це можуть зробити на добровільній основі. Це ж стосується і студентів."Наприклад, якщо студент навчається, його вік до 27 років і з якихось причин він взяв академвідпустку чи його відрахували з вищого навчального закладу, але він має навчатися на стаціонарі - то він під мобілізацію не підпадає. Під мобілізацію на даний момент підпадають чоловіки віком від 27 років", - сказав Фітьо.Як повідомлялося, існує три типи повісток, зокрема, повістка для уточнення даних, яку вручають для оновлення інформації про військовозобов’язаних, повістка на проходження військово-лікарської комісії і потім мобілізаційне розпорядження, яке вручається військовозобов'язаному після проходження медкомісії, якщо його визнано придатним до проходження військової служби.

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