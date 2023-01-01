На Волині завтра прощатимуться із Героєм Андрієм Левчуком
Сьогодні, 14:12
У селі Секунь на Волині завтра, 21 грудня, проведуть в останню путь загиблого військовослужбовця Андрія Левчука.
Про це у фейсбуці інформує Дубівська громада.
Зокрема сьогодні, 20 грудня, військовослужбовець Збройних Сил України, житель села Секунь Андрій Левчук повертається додому «на щиті» востаннє і назавжди.
«Тож зустрічаймо сьогодні, 20 грудня,живим коридором пошани траурний кортеж з тілом Героя о 15:00 год. у селі Дубове, а далі за маршрутом: Мислина, Облапи, Секунь», - йдеться в інформації.
Чин похорону відбудеться завтра, 21 грудня.
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Про це у фейсбуці інформує Дубівська громада.
Зокрема сьогодні, 20 грудня, військовослужбовець Збройних Сил України, житель села Секунь Андрій Левчук повертається додому «на щиті» востаннє і назавжди.
«Тож зустрічаймо сьогодні, 20 грудня,живим коридором пошани траурний кортеж з тілом Героя о 15:00 год. у селі Дубове, а далі за маршрутом: Мислина, Облапи, Секунь», - йдеться в інформації.
Чин похорону відбудеться завтра, 21 грудня.
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