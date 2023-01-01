На Волині завтра прощатимуться із Героєм Андрієм Левчуком

загиблого військовослужбовця Андрія Левчука.



Про це у фейсбуці інформує Дубівська громада.



Зокрема сьогодні, 20 грудня, військовослужбовець Збройних Сил України, житель села Секунь Андрій Левчук повертається додому «на щиті» востаннє і назавжди.







«Тож зустрічаймо сьогодні, 20 грудня,живим коридором пошани траурний кортеж з тілом Героя о 15:00 год. у селі Дубове, а далі за маршрутом: Мислина, Облапи, Секунь», - йдеться в інформації.



Чин похорону відбудеться завтра, 21 грудня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Секунь на Волині завтра, 21 грудня, проведуть в останню путьПро це у фейсбуці інформує Дубівська громада.Зокрема сьогодні, 20 грудня, військовослужбовець Збройних Сил України, житель села Секунь Андрій Левчук повертається додому «на щиті» востаннє і назавжди.«Тож зустрічаймо сьогодні, 20 грудня,живим коридором пошани траурний кортеж з тілом Героя о 15:00 год. у селі Дубове, а далі за маршрутом: Мислина, Облапи, Секунь», - йдеться в інформації.Чин похорону відбудеться завтра, 21 грудня.

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