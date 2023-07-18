Батьки полеглого волинянина отримали його посмертну нагороду

Батьки полеглого волинянина отримали його посмертну нагороду
Орден «За мужність» III ступеня, яким посмертно нагородили Ігоря Чоботана із села Згорани, передали його батькам.

Про це у фейсбуці повідомляє Головненська громада.

«Відповідно до Указу Президента України №436 від 18.07.2023 року за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку капітана Чоботана Ігоря Миколайовича, 1988р.н., уродженця с.Згорани, нагороджено орденом «За мужність» III ступеня (посмертно)», - - повідомили у громаді.
Батьки полеглого волинянина отримали його посмертну нагороду

Загинув Ігор Чоботан при виконанні бойового завдання 27 серпня 2022 року.

Селищний голова Микола Демедюк та начальник першого відділу Ковельського РТЦК та СП Василь Дмитрук вручили орден батькам полеглого.

«Схиляємо голову перед світлою памʼяттю Героя», - йдеться у повідомленні.

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Теги: загиблі, війна
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