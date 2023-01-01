У черзі на в’їзд до «Ягодина» з польського боку – вже 1500 фур
Сьогодні, 13:25
Зона митного контролю міжнародного пункту «Ягодин» на Волині – знову порожня. Митники опрацювали раніше накопичені у пункті пропуску вантажі.
Про це пише у фейсбуці Волинська митниця.
Подача нових ваговозів паралізована протестом польських перевізників. Нагадаємо, що блокада магістралі перед Дорогуськом з польського боку кордону розпочалася 6 листопада, тривала до 11 грудня, а потім була знову відновлена 18 грудня з 15.00.
За час тижневої відлиги переходом скористалося 8600 перевізників, з яких 5018 вантажівок ввезли товари на митну територію України, 3582 - виїхали за її межі. За умовами організаторів акції протесту, погоджений судом та правоохоронними органами Польщі трафік нині складає по 4 авто на годину для в'їзду в Україну, по 1 авто - для виїзду.
У черзі з польського боку перед Дорогуськом станом на ранок 20 грудня очікує 1500 перевізників. Зі сторони Ягодина зареєстровано в електронній черзі 631 авто із загальної та 111 ваговозів з товарами сільськогосподарських груп, 210 порожніх вантажівок.
Усі чекають на якомога швидше і конструктивне рішення щодо усунення бар'єрів для міжнародної торгівлі.
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Про це пише у фейсбуці Волинська митниця.
Подача нових ваговозів паралізована протестом польських перевізників. Нагадаємо, що блокада магістралі перед Дорогуськом з польського боку кордону розпочалася 6 листопада, тривала до 11 грудня, а потім була знову відновлена 18 грудня з 15.00.
За час тижневої відлиги переходом скористалося 8600 перевізників, з яких 5018 вантажівок ввезли товари на митну територію України, 3582 - виїхали за її межі. За умовами організаторів акції протесту, погоджений судом та правоохоронними органами Польщі трафік нині складає по 4 авто на годину для в'їзду в Україну, по 1 авто - для виїзду.
У черзі з польського боку перед Дорогуськом станом на ранок 20 грудня очікує 1500 перевізників. Зі сторони Ягодина зареєстровано в електронній черзі 631 авто із загальної та 111 ваговозів з товарами сільськогосподарських груп, 210 порожніх вантажівок.
Усі чекають на якомога швидше і конструктивне рішення щодо усунення бар'єрів для міжнародної торгівлі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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