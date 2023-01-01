22-річному захисникові з волинської бригади просять посмертно присвоїти звання Героя України

Гайдаю Віталію Миколайовичу.



Про це йдеться у тексті петиції, опублікованій на сайті президента України.



Воїн народився 26 червня 2001 у селі Бокиївка Хмельницької області. Навчався у Бокиївській гімназії, а після закінчення гімназії навчався у Технічному коледжі Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя на слюсаря з ремонту автомобілів. Після закінчення навчання у 2022 році розпочав свою трудову діяльність на посаді робітника комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва у товаристві з обмеженою відповідальністю "Волочиськ-агро" відділу насіннєвої лінії.



"Віталія мобілізували 28 березня 2023 року до Збройних Сил України сапером інженерно-саперного відділення, солдатом 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Із честю та гідністю виконував бойові завдання на Харківщині і 29 листопада 2023 року під час бойового завдання віддав своє життя за свободу і незалежність нашої держави. До останнього подиху був вірним захисником, маючи ще стільки нездійсненних планів та мрій.



Перебуваючи у непростих умовах, виконуючи бойові завдання, Віталій ніколи не скаржився, що важко, а, навпаки, підтримував своїх побратимів, переконуючи: все буде добре! Хто знав мого сина, говорять, що такі Герої зустрічаються рідко. Віталій був гідним сином України і йому назавжди 22...", - написала мама Любов Михайлівна.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рідні просять присвоїти звання Героя України (посмертно) хороброму захиснику нашої України, воїну волинської бригадиПро це йдеться у тексті петиції, опублікованій на сайті президента України.Воїн народився 26 червня 2001 у селі Бокиївка Хмельницької області. Навчався у Бокиївській гімназії, а після закінчення гімназії навчався у Технічному коледжі Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя на слюсаря з ремонту автомобілів. Після закінчення навчання у 2022 році розпочав свою трудову діяльність на посаді робітника комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва у товаристві з обмеженою відповідальністю "Волочиськ-агро" відділу насіннєвої лінії."Віталія мобілізували 28 березня 2023 року до Збройних Сил України сапером інженерно-саперного відділення, солдатом 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Із честю та гідністю виконував бойові завдання на Харківщині і 29 листопада 2023 року під час бойового завдання віддав своє життя за свободу і незалежність нашої держави. До останнього подиху був вірним захисником, маючи ще стільки нездійсненних планів та мрій.Перебуваючи у непростих умовах, виконуючи бойові завдання, Віталій ніколи не скаржився, що важко, а, навпаки, підтримував своїх побратимів, переконуючи: все буде добре! Хто знав мого сина, говорять, що такі Герої зустрічаються рідко. Віталій був гідним сином України і йому назавжди 22...", - написала мама Любов Михайлівна.Підтримати петицію можна за посиланням

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