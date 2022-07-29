У Луцьку відновлять дитячу залізницю
Сьогодні, 12:37
Луцька дитяча залізниця перейшла у комунальну власність міста.
Про це стало відомо під час сесії Луцької міської ради у середу, 20 грудня.
"Луцька дитяча залізниця буде використовуватися як навчальний комплекс. Навчальна робота буде проводитися на базі Палацу учнівської молоді. Це буде рекреаційний, туристичний центр... Є вже пропозиції від підприємців щодо розміщення різних локацій. Раніше там був центр, де навчали дітей, які хотіли стати залізничниками, тож ми продовжимо роботу на цьому напрямку", - розповів директор департаменту економічної політики Луцької міської ради Борис Смаль.
Нагадаємо, що дитяча залізниця у Луцьку була побудована в 50-ті роки минулого століття. Загалом майновий комплекс дитячої залізниці – це теплотяг, два пасажирських вагони, дві станції "Росинка" і "Водограй", стрілочні пости, колія, шпали, світлофори та інше майно.
Також на 2024 рік на підтримку військових частин у бюджеті Луцька закладено 1,5 мільярда гривень. Про це сьогодні, 20 грудня, йшлося на сесії Луцької міської ради.
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Про це стало відомо під час сесії Луцької міської ради у середу, 20 грудня.
"Луцька дитяча залізниця буде використовуватися як навчальний комплекс. Навчальна робота буде проводитися на базі Палацу учнівської молоді. Це буде рекреаційний, туристичний центр... Є вже пропозиції від підприємців щодо розміщення різних локацій. Раніше там був центр, де навчали дітей, які хотіли стати залізничниками, тож ми продовжимо роботу на цьому напрямку", - розповів директор департаменту економічної політики Луцької міської ради Борис Смаль.
Нагадаємо, що дитяча залізниця у Луцьку була побудована в 50-ті роки минулого століття. Загалом майновий комплекс дитячої залізниці – це теплотяг, два пасажирських вагони, дві станції "Росинка" і "Водограй", стрілочні пости, колія, шпали, світлофори та інше майно.
Також на 2024 рік на підтримку військових частин у бюджеті Луцька закладено 1,5 мільярда гривень. Про це сьогодні, 20 грудня, йшлося на сесії Луцької міської ради.
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