Зеленський знайшов заміну для волинянина Веніславського
Сьогодні, 12:59
Президент Володимир Зеленський указом призначив народну депутатку від «Слуги народу» Галину Михайлюк своєю представницею у Верховній Раді.
Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Вона замінить на посаді Федора Веніславського, якого звільнили на початку грудня. Тоді Веніславський пояснював, що узгодив це з президентом, оскільки зайнятий військовими проєктами і не встигає.
Довідково:
Михайлюк — заступниця голови комітету Ради з питань правоохоронної діяльності та співголова депутатських груп у Раді з міжпарламентських зв’язків з Японією та Австралією.
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Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Вона замінить на посаді Федора Веніславського, якого звільнили на початку грудня. Тоді Веніславський пояснював, що узгодив це з президентом, оскільки зайнятий військовими проєктами і не встигає.
Довідково:
Михайлюк — заступниця голови комітету Ради з питань правоохоронної діяльності та співголова депутатських груп у Раді з міжпарламентських зв’язків з Японією та Австралією.
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