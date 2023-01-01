Зеленський знайшов заміну для волинянина Веніславського

Зеленський знайшов заміну для волинянина Веніславського
Президент Володимир Зеленський указом призначив народну депутатку від «Слуги народу» Галину Михайлюк своєю представницею у Верховній Раді.

Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.

Вона замінить на посаді Федора Веніславського, якого звільнили на початку грудня. Тоді Веніславський пояснював, що узгодив це з президентом, оскільки зайнятий військовими проєктами і не встигає.

Довідково:

Михайлюк — заступниця голови комітету Ради з питань правоохоронної діяльності та співголова депутатських груп у Раді з міжпарламентських зв’язків з Японією та Австралією.

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Теги: призначення, Україна
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