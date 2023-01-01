Оприлюднили причину звільнення Веніславського

Федора Веніславського з посади представника президента у Верховній Раді стала його висока зайнятість військовими проєктами.



Про це заявив Веніславський у коментарі



За його словами, питання звільнення він обговорював із президентом Володимиром Зеленським кілька днів тому.



Він зазначив, що зайнятий кількома суто військовими проєктами, через що часто доводиться бувати біля лінії фронту.



"Відповідно, не завжди встигаю виконувати повноваження представника президента", — заявив Веніславський.



Нагадаємо, 7 грудня на сайті глави держави було опубліковано указ про звільнення Веніславського.



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