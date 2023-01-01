Оприлюднили причину звільнення Веніславського

Оприлюднили причину звільнення Веніславського
Причиною звільнення нардепа Федора Веніславського з посади представника президента у Верховній Раді стала його висока зайнятість військовими проєктами.

Про це заявив Веніславський у коментарі LIGA.net.

За його словами, питання звільнення він обговорював із президентом Володимиром Зеленським кілька днів тому.

Він зазначив, що зайнятий кількома суто військовими проєктами, через що часто доводиться бувати біля лінії фронту.

"Відповідно, не завжди встигаю виконувати повноваження представника президента", — заявив Веніславський.

Нагадаємо, 7 грудня на сайті глави держави було опубліковано указ про звільнення Веніславського.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: призначення, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Військові – це майбутня еліта», - командир гармати Максим Новицький
Нові правила ввезення гуманітарної допомоги: «система, яка вмерла, не народившись»
«Дрони чи бруківка? Треба пояснювати людям, що економіка теж має жити», - Борис Карпус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
П’яного порушника на Lexus копам «здали» небайдужі лучани
Сьогодні, 16:02
Оприлюднили причину звільнення Веніславського
Сьогодні, 15:46
Волинянин потрапив у смертельну аварію на Рівненщині
Сьогодні, 15:30
Лебедя із Теремно, який не може літати, забрали до Луцького зоопарку
Сьогодні, 15:20
Поліція знайшла «бабусю на лижах» зі Львова і передала до ТЦК
Сьогодні, 15:13
Схожі новини
Ексзаступник мера Нововолинська очолив «Чернівцігаз» Ексзаступник мера Нововолинська очолив «Чернівцігаз»
05 грудень, 15:02
Умєрова офіційно замінив ексгубернатор Рівненщини Умєрова офіційно замінив ексгубернатор Рівненщини
21 листопад, 14:20
Уряд звільнив керівництво Держспецзв’язку Уряд звільнив керівництво Держспецзв’язку
20 листопад, 13:54
Кабмін призначив в.о. міністра молоді та спорту Кабмін призначив в.о. міністра молоді та спорту
10 листопад, 06:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
П’яного порушника на Lexus копам «здали» небайдужі лучани
Сьогодні, 16:02
 0
Оприлюднили причину звільнення Веніславського
Сьогодні, 15:46
 0
Волинянин потрапив у смертельну аварію на Рівненщині
Сьогодні, 15:30
 0
Лебедя із Теремно, який не може літати, забрали до Луцького зоопарку
Сьогодні, 15:20
 0
Поліція знайшла «бабусю на лижах» зі Львова і передала до ТЦК
Сьогодні, 15:13
 0
Медіа
відео
1/8