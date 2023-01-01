П’яного порушника на Lexus копам «здали» небайдужі лучани

П’яного порушника на Lexus копам «здали» небайдужі лучани
Патрульні отримали повідомлення від схвильованих людей. Ті розповіли, що на проспекті Волі у Луцьку чоловік на автомобілі Lexus порушує ПДР та, ймовірно, перебуває у стані сп’яніння.

Про це повідомляє в телеграмі управління патрульної поліції Волинської області.

За словами заявників, керманич створює аварійні ситуації, з’їжджає з дороги, зупиняється просто по середині проїзної частини.

Громадяни розуміли усю небезпеку такої поведінки водія, тож зателефонували на спецлінію 102. Вони навіть продовжували їхати за транспортним засобом та підтримували зв'язок з патрульними.

Коли керманич зупинився та вийшов з авто, патрульні виявили у нього чіткі ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік відмовився від освідування на місці події та забажав пройти його в медичному закладі. Результат огляду виявився позитивний — 2, 89 проміле. Це у майже 15 разів більше, ніж встановлена допустима норма.

Громадяни, які допомагали інспекторам, надали необхідні пояснення. На водія поліцейські склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП.



Нагадаємо, у Рівненському районі автівка Dacia Logan влетіла у вантажівку під керуванням 65-річного мешканця Волині.

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Теги: патрульні, Луцьк
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