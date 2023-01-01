Розблокування кордону: відбудеться перша закрита зустріч польських та українських підприємців

триває акція протесту польських перевізників. Кожен день блокування кордону це нові втрати бізнесу та європейської економіки. Ситуація потребує якнайшвидшого вирішення і для цього необхідною задіяти всі можливі інструменти.



Про це



Представники найбільших об’єднань роботодавців Польщі та України – Союзу підприємців і роботодавців та Федерації роботодавців України (ФРУ) – формують переговорний майданчик, спрямований на прискорення та оптимізацію діалогу, та вироблення взаємоузгоджених рішень. Ці рішення допоможуть урядам обох країн досягти взаємовигідного компромісу та розблокувати пункти пропуску на польсько-українському кордоні.



«Як представники об’єднань роботодавців ми більше, ніж будь-хто інший, зацікавлені в пошуку конструктивного та ефективного компромісу, який би дозволив вирішити претензії з обох сторін, якнайшвидше розблокувати кордон та існуючі логістичні маршрути, відновивши нормальний рівень торгівлі між Польщею та Україною», - йдеться у спільній заяві Спілка підприємців і роботодавців та Федерації роботодавців України.



У п’ятницю, 8 грудня 2023 року, відбудеться перша закрита зустріч польських та українських підприємців.



Генеральний директор ФРУ Руслан Іллічов зазначив:



«Від блокування перевезень страждають торгові й виробничі ланцюжки між Україною та країнами ЄС, від чого несуть втрати європейські компанії, у тому числі й польські, які постачають товари в Україну. Ми з нашими польськими колегами об’єднуємо зусилля для того, щоб не допустити подальшої ескалації ситуації та прискорити досягнення компромісу. За результатами наших дискусій ми незабаром представимо розроблений перелік можливих компромісних рішень щодо розблокування кордону. Сподіваємось на розуміння та підтримку нашої ініціативи».

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