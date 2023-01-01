У Нововолинську поховають Героя Олександра Давидчука

У Нововолинську поховають Героя Олександра Давидчука
Завтра, 8 грудня, до Нововолинська «на щиті» повертається Герой Олександр Давидчук. Зустріч на вʼїзді в місто о 12:30.

Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

«Коридором шани проводимо Захисника до його будинку за адресою: мікрорайон Шахтарський, 28», - закликав мер Нововолинська.

О 13:30 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Духівському Соборі.
У Нововолинську поховають Героя Олександра Давидчука

Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).

«Вічна памʼять!» - зазначив Борис Карпус.

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Теги: загиблі, війна
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