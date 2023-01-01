У Нововолинську поховають Героя Олександра Давидчука

«на щиті» повертається Герой Олександр Давидчук. Зустріч на вʼїзді в місто о 12:30.



Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



«Коридором шани проводимо Захисника до його будинку за адресою: мікрорайон Шахтарський, 28», - закликав мер Нововолинська.



О 13:30 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Духівському Соборі.



Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).



«Вічна памʼять!» - зазначив Борис Карпус.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 8 грудня, до Нововолинськаповертається Герой. Зустріч на вʼїзді в місто о 12:30.Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова«Коридором шани проводимо Захисника до його будинку за адресою: мікрорайон Шахтарський, 28», - закликав мер Нововолинська.О 13:30 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Духівському Соборі.Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).«Вічна памʼять!» - зазначив Борис Карпус.

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