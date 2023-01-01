У Нововолинську поховають Героя Олександра Давидчука
Сьогодні, 16:26
Завтра, 8 грудня, до Нововолинська «на щиті» повертається Герой Олександр Давидчук. Зустріч на вʼїзді в місто о 12:30.
Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
«Коридором шани проводимо Захисника до його будинку за адресою: мікрорайон Шахтарський, 28», - закликав мер Нововолинська.
О 13:30 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Духівському Соборі.
Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).
«Вічна памʼять!» - зазначив Борис Карпус.
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Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
«Коридором шани проводимо Захисника до його будинку за адресою: мікрорайон Шахтарський, 28», - закликав мер Нововолинська.
О 13:30 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Духівському Соборі.
Чин погребіння - Алея Слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).
«Вічна памʼять!» - зазначив Борис Карпус.
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