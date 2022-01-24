На Волині викрили масштабну схему розкрадання деревини з державних лісгоспів. ФОТО

На Волині викрили масштабну схему розкрадання деревини з державних лісгоспів. ФОТО
На Волині посадові особи двох державних лісогосподарських підприємств за попередньою змовою із власником незаконного комплексу стрічкових пилорам налагодили масштабну протиправну схему розкрадання лісодеревини та її подальшої реалізації через підконтрольне підприємство.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Зрубану на території лісгоспів деревину без маркувальних бирок або з маркувальними бирками, інформація на яких внесена із істотними порушеннями в частині об'ємів та сортності, звозили на лісопильню, де і переробляли.

Аби надати діяльності вигляду законності, якусь частину лісоматеріалів спільники купували офіційно на аукціонах.

У ході санкціонованого судом обшуку на території комплексу стрічкових пилорам виявлено та вилучено понад 1300 колод сосни орієнтовною вартістю 2 млн грн, лісовоз, трактор та причіп, якими і здійснювали транспортування незаконно зрубаної деревини.

Також у фігурантів кримінального провадження вилучено мобільні телефони та документацію.
На Волині викрили масштабну схему розкрадання деревини з державних лісгоспів. ФОТО

Вирішується питання про накладення арешту на вилучене.
На Волині викрили масштабну схему розкрадання деревини з державних лісгоспів. ФОТО
На Волині викрили масштабну схему розкрадання деревини з державних лісгоспів. ФОТО
На Волині викрили масштабну схему розкрадання деревини з державних лісгоспів. ФОТО


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: деревина, лісгоспи, схема, прокуратура
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Військові – це майбутня еліта», - командир гармати Максим Новицький
Нові правила ввезення гуманітарної допомоги: «система, яка вмерла, не народившись»
«Дрони чи бруківка? Треба пояснювати людям, що економіка теж має жити», - Борис Карпус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку завтра проведуть в останню путь Героя Миколу Мялковського
Сьогодні, 17:04
Україна вигадала спосіб, як оминути блокаду польського кордону
Сьогодні, 16:50
На Волині викрили масштабну схему розкрадання деревини з державних лісгоспів. ФОТО
Сьогодні, 16:45
22-річна волинянка повернулась із-за кордону, щоб стати до лав ЗСУ
Сьогодні, 16:41
У Нововолинську поховають Героя Олександра Давидчука
Сьогодні, 16:26
Схожі новини
На Волині вилучили незаконну деревину вартістю 300 тисяч гривень. ФОТО На Волині вилучили незаконну деревину вартістю 300 тисяч гривень. ФОТО
24 січень, 2022, 09:21
На Волині наклали арешт на незаконну деревину На Волині наклали арешт на незаконну деревину
22 вересень, 2021, 13:48
У двох селах на Ковельщині вилучили незаконну деревину У двох селах на Ковельщині вилучили незаконну деревину
16 квітень, 2020, 16:40
Як у Ківерцівському районі карають крадіїв лісу Як у Ківерцівському районі карають крадіїв лісу
14 вересень, 2018, 11:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку підбили підсумки першого етапу лялькотерапії для дітей
Сьогодні, 17:28
 0
У Луцьку завтра проведуть в останню путь Героя Миколу Мялковського
Сьогодні, 17:04
 0
Україна вигадала спосіб, як оминути блокаду польського кордону
Сьогодні, 16:50
 0
На Волині викрили масштабну схему розкрадання деревини з державних лісгоспів. ФОТО
Сьогодні, 16:45
 0
22-річна волинянка повернулась із-за кордону, щоб стати до лав ЗСУ
Сьогодні, 16:41
 0
Медіа
відео
1/8