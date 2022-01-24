На Волині викрили масштабну схему розкрадання деревини з державних лісгоспів. ФОТО

На Волині посадові особи двох державних лісогосподарських підприємств за попередньою змовою із власником незаконного комплексу стрічкових пилорам налагодили масштабну протиправну схему розкрадання лісодеревини та її подальшої реалізації через підконтрольне підприємство.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Зрубану на території лісгоспів деревину без маркувальних бирок або з маркувальними бирками, інформація на яких внесена із істотними порушеннями в частині об'ємів та сортності, звозили на лісопильню, де і переробляли.Аби надати діяльності вигляду законності, якусь частину лісоматеріалів спільники купували офіційно на аукціонах.У ході санкціонованого судом обшуку на території комплексу стрічкових пилорам виявлено та вилучено понад 1300 колод сосни орієнтовною вартістю 2 млн грн, лісовоз, трактор та причіп, якими і здійснювали транспортування незаконно зрубаної деревини.Також у фігурантів кримінального провадження вилучено мобільні телефони та документацію.Вирішується питання про накладення арешту на вилучене.