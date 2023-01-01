Україна вигадала спосіб, як оминути блокаду польського кордону

блокаду кордону польськими перевізниками.



Вантажівки, які застрягли на кордоні через страйк польських перевізників, доправлятимуть в Україну контейнерними поїздами, повідомляє



Зі слів заступника директора департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерія Ткачова, наразі польські митники проводять огляд тестового контейнерного поїзда, який навантажений 23 фурами. Триває процес узгодження габаритів вантажів і наявності у вантажівках пального.



Також Ткачов підтвердив правдивість відео, яке нині поширюють у соцмережах. На ньому залізницею перевозять українські вантажівки.







"Зараз у нас стоїть навантажений поїзд на переході з Хрубешувом (пункт пропуску на українсько-польському кордоні). У нас уже є завантажені 23 вагони контрейлерні з фурами", — сказав Валерій Ткачов.



Наразі Укрзалізниця чекає на результати роботи тестового контейнерного поїзда. Якщо ця ідея спрацює — фури почнуть масово переправляти поїздом.



Зі слів заступника директора департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці", оператором таких вантажоперевезень залізницею буде Український державний центр транспортного сервісу "Ліски".



6 листопада, близько 14:00 за українським часом, польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорохуськ" та "Рава-Руська-Хребене".



Учасник страйку Томаш Борковський розповів, що до блокади долучились представники транспортних компаній. Вони вимагають, аби повернули дозволи на комерційні перевезення для України.



Протестувальники заявили, що не будуть блокувати рух для автобусів, легкових авто, а також вантажівок, які перевозять гуманітарну допомогу Україні, або тварин чи швидкопсувні вантажі.



Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.



23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестують на пункті пропуску "Шегині-Медика".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні випробували спосіб обійтиВантажівки, які застрягли на кордоні через страйк польських перевізників, доправлятимуть в Україну контейнерними поїздами, повідомляє Суспільне Зі слів заступника директора департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" В, наразі польські митники проводять огляд тестового контейнерного поїзда, який навантажений 23 фурами. Триває процес узгодження габаритів вантажів і наявності у вантажівках пального.Також Ткачов підтвердив правдивість відео, яке нині поширюють у соцмережах. На ньому залізницею перевозять українські вантажівки."Зараз у нас стоїть навантажений поїзд на переході з Хрубешувом (пункт пропуску на українсько-польському кордоні). У нас уже є завантажені 23 вагони контрейлерні з фурами", — сказав Валерій Ткачов.Наразі Укрзалізниця чекає на результати роботи тестового контейнерного поїзда. Якщо ця ідея спрацює — фури почнуть масово переправляти поїздом.Зі слів заступника директора департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці", оператором таких вантажоперевезень залізницею буде Український державний центр транспортного сервісу "Ліски".6 листопада, близько 14:00 за українським часом, польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорохуськ" та "Рава-Руська-Хребене".Учасник страйку Томаш Борковський розповів, що до блокади долучились представники транспортних компаній. Вони вимагають, аби повернули дозволи на комерційні перевезення для України.Протестувальники заявили, що не будуть блокувати рух для автобусів, легкових авто, а також вантажівок, які перевозять гуманітарну допомогу Україні, або тварин чи швидкопсувні вантажі.Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестують на пункті пропуску "Шегині-Медика".

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