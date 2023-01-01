У Луцьку підбили підсумки першого етапу лялькотерапії для дітей

У Луцьку підбили підсумки першого етапу лялькотерапії для дітей
У Луцьку організатори проєкту «Цілюща лялькова терапія» розповіли про те, як допомогти дітям пережити травматичний досвід війни, вивільнити емоції та віднайти себе.

Про це йшлося під час брифінгу сьогодні, 7 грудня, інформує Волинська ОВА у фейсбуці.

«Healing Puppetry/Цілюща лялькова терапія» – проєкт, покликаний надати психологічну підтримку дітям, які проживають в умовах воєнного часу. Війна змушує дорослішати швидше, несе із собою втрати, кардинальні зміни, страх і невпевненість.
У Луцьку підбили підсумки першого етапу лялькотерапії для дітей

Тож керівник Волинського театру ляльок Вадим Хаїнський виступив з ініціативою створити безпечне середовище для підтримки найменших українців, зокрема з числа внутрішніх переселенців, які знайшли прихисток на Волині.
У Луцьку підбили підсумки першого етапу лялькотерапії для дітей

Спільно із департаментом культури, молоді та спорту, а також управлінням освіти і науки Волинської ОДА обласний академічний театр ляльок втілив проєкт «Цілюща лялькова терапія: стимулювання молодих умів та зміцнення юних сердець у час війни». Упродовж курсу занять діти власноруч створювали ігрові ляльки, наділяючи їх іменами, характерами, емоціями, проживаючи через ляльок те, що інколи озвучити від свого імені. Водночас вчились працювати в команді, заводили нові знайомства і розвивали свої творчі здібності.
У Луцьку підбили підсумки першого етапу лялькотерапії для дітей

Днями перший курс лялькотерапії завершився, але цей новий успішний досвід вирішили застосовувати і надалі, поширивши проведення таких занять у дитсадках, школах, будинках культури та бібліотеках. Також іде мова про введення лялькотерапії у майбутньому в шкільні навчальні плани.
У Луцьку підбили підсумки першого етапу лялькотерапії для дітей

До слова, вже зараз у Волинському театрі ляльок проводять семінари і тренінги для психологів, педагогів, вихователів, соціальних працівників, психотерапевтів, арт-терапевтів, громадських активістів, які працюють з дітьми та молоддю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: діти, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Військові – це майбутня еліта», - командир гармати Максим Новицький
Нові правила ввезення гуманітарної допомоги: «система, яка вмерла, не народившись»
«Дрони чи бруківка? Треба пояснювати людям, що економіка теж має жити», - Борис Карпус
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку – аварія на Лідавській
Сьогодні, 18:01
У Луцьку відбудеться Молодіжний форум Волині
Сьогодні, 17:48
У Луцьку підбили підсумки першого етапу лялькотерапії для дітей
Сьогодні, 17:28
У Луцьку завтра проведуть в останню путь Героя Миколу Мялковського
Сьогодні, 17:04
Україна вигадала спосіб, як оминути блокаду польського кордону
Сьогодні, 16:50
Схожі новини
На Волині протягом року усиновили 28 сиріт На Волині протягом року усиновили 28 сиріт
Сьогодні, 14:54
Патрульні привезли подарунки для малечі у волинській лікарні Патрульні привезли подарунки для малечі у волинській лікарні
06 грудень, 18:22
На Волині патрульні подарували краплинку радості малечі На Волині патрульні подарували краплинку радості малечі
06 грудень, 17:02
Копи на Волині влаштували свято для родини полеглого побратима Копи на Волині влаштували свято для родини полеглого побратима
06 грудень, 15:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Закрила собою доньку: як росіяни вбили волинянку при евакуації
Сьогодні, 18:50
 0
На Волині експрикордонник за «трансфер» ухилянтів отримав 5 років тюрми
Сьогодні, 18:29
 0
У Луцьку – аварія на Лідавській
Сьогодні, 18:01
 0
У Луцьку відбудеться Молодіжний форум Волині
Сьогодні, 17:48
 0
У Луцьку підбили підсумки першого етапу лялькотерапії для дітей
Сьогодні, 17:28
 0
Медіа
відео
1/8