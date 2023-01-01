У Луцьку підбили підсумки першого етапу лялькотерапії для дітей
Сьогодні, 17:28
У Луцьку організатори проєкту «Цілюща лялькова терапія» розповіли про те, як допомогти дітям пережити травматичний досвід війни, вивільнити емоції та віднайти себе.
Про це йшлося під час брифінгу сьогодні, 7 грудня, інформує Волинська ОВА у фейсбуці.
«Healing Puppetry/Цілюща лялькова терапія» – проєкт, покликаний надати психологічну підтримку дітям, які проживають в умовах воєнного часу. Війна змушує дорослішати швидше, несе із собою втрати, кардинальні зміни, страх і невпевненість.
Тож керівник Волинського театру ляльок Вадим Хаїнський виступив з ініціативою створити безпечне середовище для підтримки найменших українців, зокрема з числа внутрішніх переселенців, які знайшли прихисток на Волині.
Спільно із департаментом культури, молоді та спорту, а також управлінням освіти і науки Волинської ОДА обласний академічний театр ляльок втілив проєкт «Цілюща лялькова терапія: стимулювання молодих умів та зміцнення юних сердець у час війни». Упродовж курсу занять діти власноруч створювали ігрові ляльки, наділяючи їх іменами, характерами, емоціями, проживаючи через ляльок те, що інколи озвучити від свого імені. Водночас вчились працювати в команді, заводили нові знайомства і розвивали свої творчі здібності.
Днями перший курс лялькотерапії завершився, але цей новий успішний досвід вирішили застосовувати і надалі, поширивши проведення таких занять у дитсадках, школах, будинках культури та бібліотеках. Також іде мова про введення лялькотерапії у майбутньому в шкільні навчальні плани.
До слова, вже зараз у Волинському театрі ляльок проводять семінари і тренінги для психологів, педагогів, вихователів, соціальних працівників, психотерапевтів, арт-терапевтів, громадських активістів, які працюють з дітьми та молоддю.
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Про це йшлося під час брифінгу сьогодні, 7 грудня, інформує Волинська ОВА у фейсбуці.
«Healing Puppetry/Цілюща лялькова терапія» – проєкт, покликаний надати психологічну підтримку дітям, які проживають в умовах воєнного часу. Війна змушує дорослішати швидше, несе із собою втрати, кардинальні зміни, страх і невпевненість.
Тож керівник Волинського театру ляльок Вадим Хаїнський виступив з ініціативою створити безпечне середовище для підтримки найменших українців, зокрема з числа внутрішніх переселенців, які знайшли прихисток на Волині.
Спільно із департаментом культури, молоді та спорту, а також управлінням освіти і науки Волинської ОДА обласний академічний театр ляльок втілив проєкт «Цілюща лялькова терапія: стимулювання молодих умів та зміцнення юних сердець у час війни». Упродовж курсу занять діти власноруч створювали ігрові ляльки, наділяючи їх іменами, характерами, емоціями, проживаючи через ляльок те, що інколи озвучити від свого імені. Водночас вчились працювати в команді, заводили нові знайомства і розвивали свої творчі здібності.
Днями перший курс лялькотерапії завершився, але цей новий успішний досвід вирішили застосовувати і надалі, поширивши проведення таких занять у дитсадках, школах, будинках культури та бібліотеках. Також іде мова про введення лялькотерапії у майбутньому в шкільні навчальні плани.
До слова, вже зараз у Волинському театрі ляльок проводять семінари і тренінги для психологів, педагогів, вихователів, соціальних працівників, психотерапевтів, арт-терапевтів, громадських активістів, які працюють з дітьми та молоддю.
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