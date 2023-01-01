У Луцьку відбудеться Молодіжний форум Волині
Сьогодні, 17:48
В суботу, 9 грудня, у Луцьку відбудеться Молодіжний форум Волині "Комунікація молоді. Виклики та можливості".
Про це повідомили у громадській організації "Велика ідея".
Молодіжний форму має на меті розвинути навички комунікації та знання про сучасні виклики та можливостей для молоді Волині.
У програмі молодіжного заходу - знайомство із діяльністю всеукраїнських, обласних та місцевих організацій, панельна дискусія про молодіжну політику нашої області та виступи зіркових гостей.
Організатори форуму: Волинський обласний молодіжний центр і Молодіжна рада при Волинській обласній державній адміністрації.
Партнери заходу: Молодіжний центр "Нові крила" і ГО "Велика Ідея".
Молодіжний форум Волині проходитиме з 10:00 по 16:00 за адресою: м. Луцьк, вулиця Карбишева, 1 (Музей сучасного українського мистецтва Корсаків).
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Про це повідомили у громадській організації "Велика ідея".
Молодіжний форму має на меті розвинути навички комунікації та знання про сучасні виклики та можливостей для молоді Волині.
У програмі молодіжного заходу - знайомство із діяльністю всеукраїнських, обласних та місцевих організацій, панельна дискусія про молодіжну політику нашої області та виступи зіркових гостей.
Організатори форуму: Волинський обласний молодіжний центр і Молодіжна рада при Волинській обласній державній адміністрації.
Партнери заходу: Молодіжний центр "Нові крила" і ГО "Велика Ідея".
Молодіжний форум Волині проходитиме з 10:00 по 16:00 за адресою: м. Луцьк, вулиця Карбишева, 1 (Музей сучасного українського мистецтва Корсаків).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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