У Луцьку завтра проведуть в останню путь Героя Миколу Мялковського
Сьогодні, 17:04
У Луцьку завтра, 8 грудня, відбудеться прощання з військовослужбовцем Миколою Мялковським.
Про це повідомляє у фейсбуці Луцька міськрада.
У п’ятницю, 8 грудня, об 11:00 у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування полеглого військовослужбовця Мялковського Миколи Миколайовича (27.06.1995 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 4 грудня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.
Поховають Миколу Мялковського у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили у муніципалітеті.
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Про це повідомляє у фейсбуці Луцька міськрада.
У п’ятницю, 8 грудня, об 11:00 у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування полеглого військовослужбовця Мялковського Миколи Миколайовича (27.06.1995 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 4 грудня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.
Поховають Миколу Мялковського у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили у муніципалітеті.
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