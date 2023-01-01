У Луцьку завтра проведуть в останню путь Героя Миколу Мялковського

У Луцьку завтра, 8 грудня, відбудеться прощання з військовослужбовцемПро це повідомляє у фейсбуці Луцька міськрада.У п’ятницю, 8 грудня, об 11:00 у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівуванняМялковського Миколи Миколайовича (27.06.1995 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 4 грудня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.Поховають Миколу Мялковського у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначили у муніципалітеті.