Лучани прощатимуться із сином відомої художниці, який поліг на війні

Лучани прощатимуться із сином відомої художниці, який поліг на війні
У Луцьку післязавтра, 7 грудня, проведуть в останню путь Героя Миколу Мялковського, який для захисту України повернувся із Польщі.

Про це у фейсбуці повідомила мати Воїна, відома луцька художниця Тетяна Мялковська.

Микола Мялковський вчора, 4 грудня, загинув під час виконання священного обовʼязку – за свободу України.

«Це дуже дорога ціна для мене. Єдиний, найкращий в світі син! Він в перший день війни написав заяву на роботі в Люблінській міській раді і приїхав на захист додому. Це для мене подвиг і рішення справжнього чоловіка. Серце моє розбите. Ти завжди був для мене прикладом і натхненням», - написала Тетяна Мялковська.

Тіло полеглого Героя Миколи Мялкоського «на щиті» везуть додому в Луцьк. Завтра, 6 грудня, буде прощання в домі панахиди. Поховання розпочнеться в четвер, 7 грудня, о 12:00 в кафедральному Свято-Троїцькому соборі.


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Теги: загиблі, війна
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