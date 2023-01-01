Лучани прощатимуться із сином відомої художниці, який поліг на війні

У Луцьку післязавтра, 7 грудня, проведуть в останню путь Героя, який для захисту України повернувся із Польщі.Про це у фейсбуці повідомила мати Воїна, відома луцька художницяМикола Мялковський вчора, 4 грудня,– за свободу України.«Це дуже дорога ціна для мене. Єдиний, найкращий в світі син! Він в перший день війни написав заяву на роботі в Люблінській міській раді і приїхав на захист додому. Це для мене подвиг і рішення справжнього чоловіка. Серце моє розбите. Ти завжди був для мене прикладом і натхненням», - написала Тетяна Мялковська.Тіло полеглого Героя Миколи Мялкоського «на щиті» везуть додому в Луцьк. Завтра, 6 грудня, буде прощання в домі панахиди. Поховання розпочнеться в четвер, 7 грудня, о 12:00 в кафедральному Свято-Троїцькому соборі.