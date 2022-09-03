На Волині під час пожежі будинку загинув чоловік
Сьогодні, 14:05
У Поромівській громаді трапилась пожежа: є загиблий.
Про це пише БУГ.
У селі Морозовичі Поромівської громади трапилась пожежа в приватному будинку.
Як повідомили БУГу рятувальники, внаслідок пожежі помер чоловік, 1962 року народження, який перебував у приміщенні котельні.
Причина загоряння наразі встановлюється. На місці події працюють рятувальники 5-ої ДПРЧ міста Нововолинськ.
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Про це пише БУГ.
У селі Морозовичі Поромівської громади трапилась пожежа в приватному будинку.
Як повідомили БУГу рятувальники, внаслідок пожежі помер чоловік, 1962 року народження, який перебував у приміщенні котельні.
Причина загоряння наразі встановлюється. На місці події працюють рятувальники 5-ої ДПРЧ міста Нововолинськ.
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