На Волині під час пожежі будинку загинув чоловік





Про це пише



У селі Морозовичі Поромівської громади трапилась пожежа в приватному будинку.



Як повідомили БУГу рятувальники, внаслідок пожежі помер чоловік, 1962 року народження, який перебував у приміщенні котельні.



Причина загоряння наразі встановлюється. На місці події працюють рятувальники 5-ої ДПРЧ міста Нововолинськ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Поромівській громаді трапилась пожежа: є загиблий.Про це пише БУГ У селі Морозовичі Поромівської громади трапилась пожежа в приватному будинку.Як повідомили БУГу рятувальники, внаслідок пожежі помер чоловік, 1962 року народження, який перебував у приміщенні котельні.Причина загоряння наразі встановлюється. На місці події працюють рятувальники 5-ої ДПРЧ міста Нововолинськ.

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