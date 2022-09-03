На Волині під час пожежі будинку загинув чоловік

На Волині під час пожежі будинку загинув чоловік
У Поромівській громаді трапилась пожежа: є загиблий.

Про це пише БУГ.

У селі Морозовичі Поромівської громади трапилась пожежа в приватному будинку.

Як повідомили БУГу рятувальники, внаслідок пожежі помер чоловік, 1962 року народження, який перебував у приміщенні котельні.

Причина загоряння наразі встановлюється. На місці події працюють рятувальники 5-ої ДПРЧ міста Нововолинськ.

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Теги: Волинь, пожежа, будинок, чоловік
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