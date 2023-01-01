Ютуб-блогер зі США заради переглядів влаштував авіатрощу

Ютуб-блогер зі США заради переглядів влаштував авіатрощу
Американський YouTube-блогер Тревор Джейкоб отримав 6 місяців увʼязнення за авіакатастрофу заради переглядів.

Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.

У грудні 2021 року він вилетів на легкомоторному літаку з аеропорту Санта-Барбари в Каліфорнії та вистрибнув з нього на 35-й хвилині польоту. Літак, на крилі якого була камера, розбився в лісі Лос-Падрес, а Джейкоб із селфіпалицею у руках спустився на парашуті.
Ютуб-блогер зі США заради переглядів влаштував авіатрощу

Змонтоване відео він виклав на YouTube.

Джейкоб обманював слідство і намагався його заплутати. Прокуратура вважає, що він це робив заради хайпу в соцмережах і новинах.

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Теги: інтернет, хайп
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