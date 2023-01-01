Ютуб-блогер зі США заради переглядів влаштував авіатрощу
Сьогодні, 14:23
Американський YouTube-блогер Тревор Джейкоб отримав 6 місяців увʼязнення за авіакатастрофу заради переглядів.
Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
У грудні 2021 року він вилетів на легкомоторному літаку з аеропорту Санта-Барбари в Каліфорнії та вистрибнув з нього на 35-й хвилині польоту. Літак, на крилі якого була камера, розбився в лісі Лос-Падрес, а Джейкоб із селфіпалицею у руках спустився на парашуті.
Змонтоване відео він виклав на YouTube.
Джейкоб обманював слідство і намагався його заплутати. Прокуратура вважає, що він це робив заради хайпу в соцмережах і новинах.
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Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
У грудні 2021 року він вилетів на легкомоторному літаку з аеропорту Санта-Барбари в Каліфорнії та вистрибнув з нього на 35-й хвилині польоту. Літак, на крилі якого була камера, розбився в лісі Лос-Падрес, а Джейкоб із селфіпалицею у руках спустився на парашуті.
Змонтоване відео він виклав на YouTube.
Джейкоб обманював слідство і намагався його заплутати. Прокуратура вважає, що він це робив заради хайпу в соцмережах і новинах.
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