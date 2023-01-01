Ютуб-блогер зі США заради переглядів влаштував авіатрощу

Американський YouTube-блогеротримав 6 місяців увʼязнення за авіакатастрофу заради переглядів.Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.У грудні 2021 року він вилетів на легкомоторному літаку з аеропорту Санта-Барбари в Каліфорнії та вистрибнув з нього на 35-й хвилині польоту. Літак, на крилі якого була камера,в лісі Лос-Падрес, а Джейкоб із селфіпалицею у руках спустився на парашуті.Змонтоване відео він виклав на YouTube.Джейкоб обманював слідство і намагався його заплутати. Прокуратура вважає, що він це робив заради хайпу в соцмережах і новинах.