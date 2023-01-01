Ексзаступник мера Нововолинська очолив «Чернівцігаз»

АТ «Чернівцігаз» віднедавна очолює, який обіймав посаду заступника Нововолинського міського головиПро це у фейсбуці повідомив начальник Чернівецької ОВАк.Запаранюк зустрівся з новопризначеним керівником АТ «Чернівцігаз» Едуардом Савіком. Під час зустрічі обговорили нововведення у діяльності газорозподільного підприємства, яке з 27 листопада перейшло під управління Групи Нафтогаз та що це означає для споживачів.До призначення главою «Чернівцігазу» Едуард Савік обіймав різні посади, які не були пов’язані із газопостачанням. Зокрема з 2010 року був заступником міського голови Нововолинська.Також з вересня 2018 року працював заступником начальника Регіонального сервісного центру МВС у Волинській області. Пізніше у 2020 році він був призначений заступником начальника РСЦ МВС у Львівській області.