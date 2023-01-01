Прокурор Волині у день народження повіз допомогу на фронт
Сьогодні, 15:13
Керівник Волинської обласної прокуратури Віктор Тимчук на свій власний день народження приїхав на схід України, де продовжують успішно виконувати бойові завдання підрозділи Волинської тероборони.
Про це у телеграмі повідомляє 100-та окрема бригада Територіальної оборони Збройних сил України.
Прокурор привіз для бійців подарунки. Серед придбаного коштом працівників обласної прокуратури і доставленого на фронт Віктором Тимчуком – автомобіль Mitsubishi L200, два підсилювачі сигналу до антен Alientech, 20 акумуляторних батарей до квадрокоптерів DJI MAVIC 3, два монокулярних тепловізійних приціли з лазерним дальноміром AGM Varmint LRF, два автомобільних PK-монітори, два квадрокоптери DJI MAVIC 3 Pro Fly More Combo, а також чотири оснащених усім необхідним медичних рюкзаки.
«Тримаємо стрій і разом впевнено крокуємо до Перемоги!» - зазначили у військовій частині.
Нагадаємо, командир Волинської бригади тероборони, полковник Руслан Ткачук вручив бійцям 54 окремого батальйону 100 обр ТрО бригадні відзнаки «За оборону рідного краю» та медалі «За поранення» («За жертву крові в боях за волю України»).
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Про це у телеграмі повідомляє 100-та окрема бригада Територіальної оборони Збройних сил України.
Прокурор привіз для бійців подарунки. Серед придбаного коштом працівників обласної прокуратури і доставленого на фронт Віктором Тимчуком – автомобіль Mitsubishi L200, два підсилювачі сигналу до антен Alientech, 20 акумуляторних батарей до квадрокоптерів DJI MAVIC 3, два монокулярних тепловізійних приціли з лазерним дальноміром AGM Varmint LRF, два автомобільних PK-монітори, два квадрокоптери DJI MAVIC 3 Pro Fly More Combo, а також чотири оснащених усім необхідним медичних рюкзаки.
«Тримаємо стрій і разом впевнено крокуємо до Перемоги!» - зазначили у військовій частині.
Нагадаємо, командир Волинської бригади тероборони, полковник Руслан Ткачук вручив бійцям 54 окремого батальйону 100 обр ТрО бригадні відзнаки «За оборону рідного краю» та медалі «За поранення» («За жертву крові в боях за волю України»).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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