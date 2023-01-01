Прокурор Волині у день народження повіз допомогу на фронт

Керівник Волинської обласної прокуратурина свій власний день народження приїхав на схід України, де продовжують успішно виконувати бойові завдання підрозділи Волинської тероборони.Про це у телеграмі повідомляє 100-та окрема бригада Територіальної оборони Збройних сил України.Прокурор привіз для бійців подарунки. Серед придбаного коштом працівників обласної прокуратури і доставленого на фронт Віктором Тимчуком – автомобіль Mitsubishi L200, два підсилювачі сигналу до антен Alientech, 20 акумуляторних батарей до квадрокоптерів DJI MAVIC 3, два монокулярних тепловізійних приціли з лазерним дальноміром AGM Varmint LRF, два автомобільних PK-монітори, два квадрокоптери DJI MAVIC 3 Pro Fly More Combo, а також чотири оснащених усім необхідним медичних рюкзаки.«Тримаємо стрій і разом впевнено крокуємо до Перемоги!» - зазначили у військовій частині.Нагадаємо, командир Волинської бригади тероборони, полковник100 обр ТрО бригадні відзнаки «За оборону рідного краю» та медалі «За поранення» («За жертву крові в боях за волю України»).