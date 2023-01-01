Ґвалтували жінок і катували полонених: СБУ ідентифікувала військовослужбовців рф, які вчиняли звірства на Донеччині





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Служба безпеки України встановила ще один військовий підрозділ рф та ідентифікувала його військовослужбовців, які причетні до звірств рашистів у ставленні до полонених і цивільного населення.



Нові воєнні злочини російської армії СБУ викрила завдяки перехопленим розмовам окупантів, які перебувають на тимчасово окупованій території Донеччини.



Зокрема, спецслужба перехопила телефонне інтерв’ю окупанта «воєнкорці» з Башкоторстану (рф). Його дає загарбник з позивним «Рафаель», який служить у 3-му батальйоні імені Марата Сафіна (7-а рота, 36-й полк 25-ї армії зс рф, військова частина 12274).



А пропагандистка – це Гузель Кудашева, яка працює в газеті «Аургазинський вісник». За наявною в СБУ інформацією, вона регулярно збирає матеріали для статей про співвітчизників, що воюють на війні в Україні.



«Наши башкирские пацаны напились, бабу поймали в городе, изнасиловали, убили и труп сожгли», – розповідає рашист про діяльність свого батальйону.



Журналістка розпитує деталі й дізнається, що ґвалтівників було четверо, і що російське командування закриває очі на подібні випадки насилля.



Рашист продовжує ділитися «подвигами» башкирських бійців, зокрема як ті катують і ґвалтують військовополонених. Але цю історію «воєнкорка» просить їй не переказувати – занадто страшні подробиці.



«Найцікавіші» події з життя підрозділу вона регулярно публікує у місцевій газеті, а також на своїй сторінці «ВКонтакте». Але там немає жодного слова про воєнні злочини рашистів, лише про їхні нібито героїчні «подвиги».



Служба безпеки вже відкрила відповідне кримінальне провадження, ретельно документує ці злочини, ідентифікує причетних і вживає комплексні заходи, щоб вони відповіли за скоєне.

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