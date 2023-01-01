У ВР обговорюють терміни демобілізації з військової служби, – Веніславський





Про це член комітету, представник Президента у ВР Федір Веніславський розповів під час брифінгу в Медіацентрі “Україна —



“Це найбільш складні питання, які обговорюються на рівні комітету. Були пропозиції визначити, після завершення якого строку військової служби за мобілізацією громадянин матиме право бути звільненим за демобілізацією. Однак я неодноразово зазначав, що у світовій історії практично немає прикладів повної демобілізації під час повномасштабного вторгнення”, — сказав Веніславський.



Водночас він підкреслив, що люди, які з перших днів повномасштабної російсько-української війни перебувають у складі сил безпеки і оборони України, мають “розуміти якісь орієнтири в їхній подальшій службі”.



“Ми це питання обговорюємо. Пропонується упродовж 36 місяців служби за мобілізацією передбачити можливість демобілізації. Є інші пропозиції. Ми обговорюємо це питання”, — сказав додав член оборонного парламентського комітету.



Окрім цього, Веніславський поінформував, що в комітеті розглядається питання звільнення в запас військовослужбовців строкової служби. Народний депутат уточнив, що чинне українське законодавство, яке регламентує питання проходження військової служби і виконання військового обов’язку, не передбачає звільнення в запас строковиків під час дії правового режиму воєнного стану.



“Ми частково врегулювали це питання влітку минулого року, коли передбачили можливість строковикам перейти на службу за контрактом і вже повноцінно служити в секторі безпеки і оборони. Що стосується загального звільнення в запас, це питання також обговорюється. На даний момент я не можу сказати, що вже є його вирішення”, — резюмував він.



Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляв, що строковики будуть демобілізовані після завершення терміну військової служби.



24 лютого 2022 року російська федерація розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Того ж дня в державі було запроваджено воєнний стан та оголошено проведення загальної мобілізації – до 26 березня.



Згодом строк дії воєнного стану і проведення загальної мобілізації продовжувався парламентом до 25 квітня, 25 травня, 23 серпня, 21 листопада 2022 року, а також до 19 лютого, 20 травня, 18 серпня, 15 листопада 2023 року, 14 лютого 2024 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Члени Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки обговорюють питання запровадження механізмів демобілізації з військової служби.Про це член комітету, представник Президента у ВРрозповів під час брифінгу в Медіацентрі “Україна — Укрінформ ”.“Це найбільш складні питання, які обговорюються на рівні комітету. Були пропозиції визначити, після завершення якого строку військової служби за мобілізацією громадянин матиме право бути звільненим за демобілізацією. Однак я неодноразово зазначав, що у світовій історії практично немає прикладів повної демобілізації під час повномасштабного вторгнення”, — сказав Веніславський.Водночас він підкреслив, що люди, які з перших днів повномасштабної російсько-української війни перебувають у складі сил безпеки і оборони України, мають “розуміти якісь орієнтири в їхній подальшій службі”.“Ми це питання обговорюємо. Пропонується упродовж 36 місяців служби за мобілізацією передбачити можливість демобілізації. Є інші пропозиції. Ми обговорюємо це питання”, — сказав додав член оборонного парламентського комітету.Окрім цього, Веніславський поінформував, що в комітеті розглядається питання звільнення в запас військовослужбовців строкової служби. Народний депутат уточнив, що чинне українське законодавство, яке регламентує питання проходження військової служби і виконання військового обов’язку, не передбачає звільнення в запас строковиків під час дії правового режиму воєнного стану.“Ми частково врегулювали це питання влітку минулого року, коли передбачили можливість строковикам перейти на службу за контрактом і вже повноцінно служити в секторі безпеки і оборони. Що стосується загального звільнення в запас, це питання також обговорюється. На даний момент я не можу сказати, що вже є його вирішення”, — резюмував він.Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки і оборони Українизаявляв, щопісля завершення терміну військової служби.24 лютого 2022 року російська федерація розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Того ж дня в державі було запроваджено воєнний стан та оголошено проведення загальної мобілізації – до 26 березня.Згодом строк дії воєнного стану і проведення загальної мобілізації продовжувався парламентом до 25 квітня, 25 травня, 23 серпня, 21 листопада 2022 року, а також до 19 лютого, 20 травня, 18 серпня, 15 листопада 2023 року, 14 лютого 2024 року.

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