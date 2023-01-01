У ВР обговорюють терміни демобілізації з військової служби, – Веніславський

У ВР обговорюють терміни демобілізації з військової служби, – Веніславський
Члени Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки обговорюють питання запровадження механізмів демобілізації з військової служби.

Про це член комітету, представник Президента у ВР Федір Веніславський розповів під час брифінгу в Медіацентрі “Україна — Укрінформ”.

“Це найбільш складні питання, які обговорюються на рівні комітету. Були пропозиції визначити, після завершення якого строку військової служби за мобілізацією громадянин матиме право бути звільненим за демобілізацією. Однак я неодноразово зазначав, що у світовій історії практично немає прикладів повної демобілізації під час повномасштабного вторгнення”, — сказав Веніславський.

Водночас він підкреслив, що люди, які з перших днів повномасштабної російсько-української війни перебувають у складі сил безпеки і оборони України, мають “розуміти якісь орієнтири в їхній подальшій службі”.

“Ми це питання обговорюємо. Пропонується упродовж 36 місяців служби за мобілізацією передбачити можливість демобілізації. Є інші пропозиції. Ми обговорюємо це питання”, — сказав додав член оборонного парламентського комітету.

Окрім цього, Веніславський поінформував, що в комітеті розглядається питання звільнення в запас військовослужбовців строкової служби. Народний депутат уточнив, що чинне українське законодавство, яке регламентує питання проходження військової служби і виконання військового обов’язку, не передбачає звільнення в запас строковиків під час дії правового режиму воєнного стану.

“Ми частково врегулювали це питання влітку минулого року, коли передбачили можливість строковикам перейти на службу за контрактом і вже повноцінно служити в секторі безпеки і оборони. Що стосується загального звільнення в запас, це питання також обговорюється. На даний момент я не можу сказати, що вже є його вирішення”, — резюмував він.

Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявляв, що строковики будуть демобілізовані після завершення терміну військової служби.

24 лютого 2022 року російська федерація розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Того ж дня в державі було запроваджено воєнний стан та оголошено проведення загальної мобілізації – до 26 березня.

Згодом строк дії воєнного стану і проведення загальної мобілізації продовжувався парламентом до 25 квітня, 25 травня, 23 серпня, 21 листопада 2022 року, а також до 19 лютого, 20 травня, 18 серпня, 15 листопада 2023 року, 14 лютого 2024 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Якщо війна розтягнулася на роки,мобілізовані повинні мати хоч якесь уявлення про терміни служби ,і свою демобілізацію
Відповісти
Вибір редактора
Нові правила ввезення гуманітарної допомоги: «система, яка вмерла, не народившись»
«Дрони чи бруківка? Треба пояснювати людям, що економіка теж має жити», - Борис Карпус
У Луцьку відберуть землю у всіх храмів УПЦ МП
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вирок суду щодо експосадовця у Луцьку: не хабар, а провокація
Сьогодні, 16:08
Ґвалтували жінок і катували полонених: СБУ ідентифікувала військовослужбовців рф, які вчиняли звірства на Донеччині
Сьогодні, 15:53
У ВР обговорюють терміни демобілізації з військової служби, – Веніславський
Сьогодні, 15:15
Прокурор Волині у день народження повіз допомогу на фронт
Сьогодні, 15:13
Ексзаступник мера Нововолинська очолив «Чернівцігаз»
Сьогодні, 15:02
Схожі новини
Ґвалтували жінок і катували полонених: СБУ ідентифікувала військовослужбовців рф, які вчиняли звірства на Донеччині Ґвалтували жінок і катували полонених: СБУ ідентифікувала військовослужбовців рф, які вчиняли звірства на Донеччині
Сьогодні, 15:53
За волю України віддав своє життя Герой з Луцька Микола Мялковський За волю України віддав своє життя Герой з Луцька Микола Мялковський
Сьогодні, 10:03
17 місяців вважався зниклим безвісти: на Волині попрощалися з Героєм Андрієм Чумаком 17 місяців вважався зниклим безвісти: на Волині попрощалися з Героєм Андрієм Чумаком
Сьогодні, 09:50
За добу захисники знищили ще 1030 російських окупантів За добу захисники знищили ще 1030 російських окупантів
Сьогодні, 09:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку чиновницю судять за службове зловживання
Сьогодні, 16:41
 0
Волинські воїни на передовій отримали допомогу від ВНУ
Сьогодні, 16:24
 0
Вирок суду щодо експосадовця у Луцьку: не хабар, а провокація
Сьогодні, 16:08
 0
Ґвалтували жінок і катували полонених: СБУ ідентифікувала військовослужбовців рф, які вчиняли звірства на Донеччині
Сьогодні, 15:53
 0
У ВР обговорюють терміни демобілізації з військової служби, – Веніславський
Сьогодні, 15:15
 0
Медіа
відео
1/8