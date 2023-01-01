Вирок суду щодо експосадовця у Луцьку: не хабар, а провокація

Євгенія Киричука у справі про отримання 200 тис. грн хабара.



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Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, радником голови Служби місцевих автодоріг Євгенія Киричука призначили в листопаді 2020 року. Кримінальну справу на нього відкрили за отримання 200 тис. грн від представника фірми-підрядника, що займалась будівництвом нових світлофорів у селі Рованці.



Як вважає слідство, Киричук начебто подзвонив до підприємця і запропонував повпливати на посадовців Служби за 200 тис. грн, аби вони підписали акти виконаних робіт та виплатили за роботи повну суму. Передача грошей відбулася 12 лютого неподалік Волинської ОДА. Тоді ж посадовця затримали.



Допитаний у суді обвинувачений провину не визнав і заявив, що зустрічався лише для того, щоб передати підприємцю документи. Під час останньої зустрічі 12 лютого співрозмовник передав йому пакет, але обвинувачений його не відкрив і запевнив, що не знав про його вміст.



Суддя Ігор Ясельський дійшов до висновку, що на злочин чоловіка провокував підприємець, що діяв за вказівкою правоохоронців. Зокрема, судячи з запису розмов, він був ініціатором всіх зустрічей та сам піднімав питання про оплату.



«Працівники правоохоронних органів не обмежилися пасивним розслідуванням діяльності <радника>, а вплинули на нього, підбуривши до вчинення злочину, тобто дії працівників правоохоронних органів вийшли за межі пасивного розслідування діяльності», – вирішив суддя.



Відтак він постановив визнати Євгенія Киричука невинуватим та скасувати арешт на його майно.



Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, прокуратура може подати апеляцію.



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