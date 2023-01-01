У Луцьку чиновницю судять за службове зловживання

зловживанні службовим становищем головної освітянки Підгайцівської громади Жанни Скороход.



Під час чергового засідання досліджували письмові докази, серед яких: результати обшуку, відеозаписи та дані почеркознавчої експертизи, пише



У вівторок, 5 грудня, у Луцькому міськрайонному суді вчергове розглядали справу щодо підписання начальницею відділу Підгайцівської сільської ради Жанною Скороход акту виконаних робіт з облаштування укриття у Піддубцівському ліцеї із внесеними в нього завідомо неправдивими відомостями.



За даними слідства, Скороход зловжила своїм службовим становищем та здійснила підроблення офіційного документу.



«Таким чином незаконно розтратила грошові кошти бюджету Підгайцівської сільської ради відділу освіти, культури, молоді та спорту у розмірі 287 тисяч 498 гривень», - йдеться у матеріалах справи.



Під час судового засідання досліджували письмові докази, серед яких результати обшуку у робочому кабінеті ФОП Яцишина, який надавав послуги з виготовлення проєктно-кошторисної документації щодо будівництва споруди цивільного захисту на території Піддубцівського ліцею Підгайцівської сільської ради, відеозапис з відповідними слідчими діями та ухвала про тимчасовий арешт майна, зокрема вилучений під час обшуку комп'ютер.



«На комп'ютері виявлені файли з інформацією щодо будівництва споруди цивільного захисту на території Піддубцівського ліцею Підгайцівської сільської ради» - зачитав зміст письмових доказів прокурор Вадим Войчук.



Також серед письмових доказів у справі Жанни Скороход є дані судової почеркознавчої експертизи.



«Серед письмових доказів також є постанова про призначення судової почеркознавчої експертизи, відповідно до якої експертом поставлене запитання: ким виконаний підпис відповідних документів, Жанною Скороход чи іншою особою», - зачитав зміст письмових доказів прокурор Вадим Войчук.



Дані експертизи щодо автора підпису на документі акту виконаних робіт з облаштування укриття у Піддубцівському ліцеї показали, що підписи на документі, ймовірно, виконані Жанною Скороход.



До слова, під час одного з попередніх судових засідань прокурор Андрій Матюк наполягав на необхідності відсторонення обвинуваченої від займаної посади терміном 2 місяці, аби уникнути вчинення нових кримінальних правопорушень з її боку. Проте суддя Оксана Данелюк відхилила таке клопотання та залишила Жанну Скороход на посаді начальниці відділу освіти, культури, молоді та спорту Підгайцівської сільської ради.



Наступний розгляд справи Жанни Скороход у Луцькому міськрайонному суді призначили на 9 січня 2024 року.



Нагадаємо, під час попереднього судового засідання голова Підгайцівської сільської ради Юрій Семенюк, який у суді уособлює потерпілу сторону (Підгайцівську сільську раду), пояснив, що він не є потерпілим у цій справі та жодних збитків від дій обвинуваченої не зазнав.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький суд розглядає справу про звинувачення уголовної освітянки Підгайцівської громадиПід час чергового засідання досліджували письмові докази, серед яких: результати обшуку, відеозаписи та дані почеркознавчої експертизи, пише ВСН У вівторок, 5 грудня, у Луцькому міськрайонному суді вчергове розглядали справу щодо підписання начальницею відділу Підгайцівської сільської ради Жанною Скороход акту виконаних робіт з облаштування укриття у Піддубцівському ліцеї із внесеними в нього завідомо неправдивими відомостями.За даними слідства, Скороход зловжила своїм службовим становищем та здійснила підроблення офіційного документу.«Таким чином незаконно розтратила грошові кошти бюджету Підгайцівської сільської ради відділу освіти, культури, молоді та спорту у розмірі 287 тисяч 498 гривень», - йдеться у матеріалах справи.Під час судового засідання досліджували письмові докази, серед яких результати обшуку у робочому кабінеті ФОП, який надавав послуги з виготовлення проєктно-кошторисної документації щодо будівництва споруди цивільного захисту на території Піддубцівського ліцею Підгайцівської сільської ради, відеозапис з відповідними слідчими діями та ухвала про тимчасовий арешт майна, зокрема вилучений під час обшуку комп'ютер.«На комп'ютері виявлені файли з інформацією щодо будівництва споруди цивільного захисту на території Піддубцівського ліцею Підгайцівської сільської ради» - зачитав зміст письмових доказів прокурорТакож серед письмових доказів у справі Жанни Скороход є дані судової почеркознавчої експертизи.«Серед письмових доказів також є постанова про призначення судової почеркознавчої експертизи, відповідно до якої експертом поставлене запитання: ким виконаний підпис відповідних документів, Жанною Скороход чи іншою особою», - зачитав зміст письмових доказів прокурор Вадим Войчук.Дані експертизи щодо автора підпису на документі акту виконаних робіт з облаштування укриття у Піддубцівському ліцеї показали, що підписи на документі, ймовірно, виконані Жанною Скороход.До слова, під час одного з попередніх судових засідань прокурорнаполягав на необхідності відсторонення обвинуваченої від займаної посади терміном 2 місяці, аби уникнути вчинення нових кримінальних правопорушень з її боку. Проте суддявідхилила таке клопотання та залишила Жанну Скороход на посаді начальниці відділу освіти, культури, молоді та спорту Підгайцівської сільської ради.Наступний розгляд справи Жанни Скороход у Луцькому міськрайонному суді призначили на 9 січня 2024 року.Нагадаємо, під час попереднього судового засідання голова Підгайцівської сільської ради, який у суді уособлює потерпілу сторону (Підгайцівську сільську раду), пояснив, що він не є потерпілим у цій справі та жодних збитків від дій обвинуваченої не зазнав.

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