Ізраїль збирається затопити підземні тунелю ХАМАСу
Сьогодні, 16:59
Ізраїльські війська зібрали систему з пʼяти потужних насосів, що допоможе затопити мережу тунелів бойовиків ХАМАС під сектором Гази.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Воду братимуть з моря. За підрахунками, при подачі тисяч кубометрів води на годину підземна мережа буде повністю затоплена протягом кількох тижнів.
Деякі OSINT-аналітики звернули увагу на офіційні фото пресслужби Армії оборони Ізраїлю, на яких можна бачити великі шланги на пляжі. Імовірно, вони є частиною цієї системи.
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Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Воду братимуть з моря. За підрахунками, при подачі тисяч кубометрів води на годину підземна мережа буде повністю затоплена протягом кількох тижнів.
Деякі OSINT-аналітики звернули увагу на офіційні фото пресслужби Армії оборони Ізраїлю, на яких можна бачити великі шланги на пляжі. Імовірно, вони є частиною цієї системи.
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