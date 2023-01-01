Ізраїль збирається затопити підземні тунелю ХАМАСу

Ізраїль збирається затопити підземні тунелю ХАМАСу
Ізраїльські війська зібрали систему з пʼяти потужних насосів, що допоможе затопити мережу тунелів бойовиків ХАМАС під сектором Гази.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Воду братимуть з моря. За підрахунками, при подачі тисяч кубометрів води на годину підземна мережа буде повністю затоплена протягом кількох тижнів.

Деякі OSINT-аналітики звернули увагу на офіційні фото пресслужби Армії оборони Ізраїлю, на яких можна бачити великі шланги на пляжі. Імовірно, вони є частиною цієї системи.

Ізраїль збирається затопити підземні тунелю ХАМАСу

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Теги: війна, світ
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