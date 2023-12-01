СБУ влаштувала в окупованому Криму чималу «бавовну»
Сьогодні, 17:22
СБУ з допомогою безпілотників вразила низку російських військових об’єктів у тимчасово окупованому Криму і поруч з ним.
Про це пише Українська правда з посиланням на співрозмовника в силових структурах.
За даними джерела, вранці 5 грудня безпілотники СБУ вразили радіолокаційну систему "Небо-М" в районі н.п Багерово (Крим), стоянку гелікоптерів, радіолокаційну систему П-18 "Терек" та систему управління зенітно-ракетних підрозділів "Байкал-1М" біля н.п Стрілкове (Арабатська стрілка).
Вранці 5 грудня Міноборони рф заявило про перехоплення і знищення понад 40 нібито українських безпілотників.
Нагадаємо, у мережі опублікували відео із роботою військовослужбовців Волинської тероборони, які нині дають відсіч загарбникам на фронті.
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Про це пише Українська правда з посиланням на співрозмовника в силових структурах.
За даними джерела, вранці 5 грудня безпілотники СБУ вразили радіолокаційну систему "Небо-М" в районі н.п Багерово (Крим), стоянку гелікоптерів, радіолокаційну систему П-18 "Терек" та систему управління зенітно-ракетних підрозділів "Байкал-1М" біля н.п Стрілкове (Арабатська стрілка).
Вранці 5 грудня Міноборони рф заявило про перехоплення і знищення понад 40 нібито українських безпілотників.
Нагадаємо, у мережі опублікували відео із роботою військовослужбовців Волинської тероборони, які нині дають відсіч загарбникам на фронті.
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