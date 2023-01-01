На Волині нагородили волонтерів

Волинських волонтерів із нагоди Міжнародного дня волонтера, що відзначають 5 грудня, нагородили за їхню діяльність.Про це у фейсбуці повідомляє Волинська ОВА.Начальник ОВАподякував людям, які стали надійною опорою для наших військових та постраждалому від війни цивільному населенню.«Часто ми не знаємо персонально людей, які причетні до волонтерської діяльності. Але я впевнений, що у колі знайомих кожного такі люди є. З маленькою частиною волонтерської родини Волині мав честь сьогодні зустрітись, подякувати та відзначити їх працю», – зазначив на своїй сторінці у фейсбуці очільник області.Відтак, відзнаку Президента України «Золоте серце» отримали:• директор БФ «Доброта»• президент БФ «Віримо в Україну»Також Почесною грамотою обласної державної адміністрації нагороджено:, засновника благодійної організації «Благодійний фонд “Дем'янове диво”»;, керівника благодійної організації «Благодійний фонд “Шведський Центр Допомоги”»;, директора БФ «Фундація допомоги захисникам України "ЛЕСЯ ЮА"»;, головного мецената БФ «Фундація допомоги захисникам України "ЛЕСЯ ЮА"».Подяку голови обласної державної адміністрації оголошено:, волонтерам Всеукраїнської громадської організації «Об’єднання матерів і дружин захисників України»;, волонтеру БФ «Шведський Центр Допомоги»;, керівниці ГО «Є-ЖІНКА»;, керівнику громадської організації «Асоціація перевізників та імпортерів транспортних засобів»;, керівниці БФ «РОЖЕВА ДУША»;, волонтеру БФ «Доброта»;, волонтерові ГО «Самооборона»;, волонтерам БФ «Віримо в Україну»;, волонтерам ГО «Жест допомоги»;– благодійному фонду «Промінь Надії» (голова –);– благодійній організації «Волинський благодійний фонд “Доброта”» (директор –);– благодійній організації «Благодійний фонд “Волинь-2014”» (виконавчий директор –);– благодійній організації «Благодійний фонд “Турбота ПРО”» (президент –);– благодійному фонду «Вільні. Нескорені. Небайдужі» (голова –);– благодійній організації «Благодійний фонд “Надійні крила”» (президент –);– благодійній організації «Благодійний фонд “АНГАР. Україна”» (директор –);– громадській організації «Самооборона» (голова –).«Дякую вам за вашу повсякденну нелегку працю. Те, що ви робите є великим вкладом у Перемогу. Дякую за допомогу переселенцям та військовим. Нехай вас завжди оберігає Господь та дає вам наснаги, сили та міцного здоров’я», – звернувся до волонтерів Юрій Погуляйко.Нагадаємо, луцький благодійний проєкт "Медіа-кава", під час якого на аукціон онлайн виставляють різноманітні лоти, станом на 5 грудня 2023 рокуна потреби захисників.