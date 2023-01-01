На Волині нагородили волонтерів
Сьогодні, 18:03
Волинських волонтерів із нагоди Міжнародного дня волонтера, що відзначають 5 грудня, нагородили за їхню діяльність.
Про це у фейсбуці повідомляє Волинська ОВА.
Начальник ОВА Юрій Погуляйко подякував людям, які стали надійною опорою для наших військових та постраждалому від війни цивільному населенню.
«Часто ми не знаємо персонально людей, які причетні до волонтерської діяльності. Але я впевнений, що у колі знайомих кожного такі люди є. З маленькою частиною волонтерської родини Волині мав честь сьогодні зустрітись, подякувати та відзначити їх працю», – зазначив на своїй сторінці у фейсбуці очільник області.
Відтак, відзнаку Президента України «Золоте серце» отримали:
• директор БФ «Доброта» Андрій Микитин;
• президент БФ «Віримо в Україну» Анатолій Шваб.
Також Почесною грамотою обласної державної адміністрації нагороджено:
– Олександра Князєва, засновника благодійної організації «Благодійний фонд “Дем'янове диво”»;
– Сергія Порохновця, керівника благодійної організації «Благодійний фонд “Шведський Центр Допомоги”»;
– Лесю Рудь, директора БФ «Фундація допомоги захисникам України "ЛЕСЯ ЮА"»;
– Сергія Григоровича, головного мецената БФ «Фундація допомоги захисникам України "ЛЕСЯ ЮА"».
Подяку голови обласної державної адміністрації оголошено:
– Раїсі Білітюк, Аллі Климюк, Надії Корець, Людмилі Проць, Катерині Свищ, Євгенії Яворській, волонтерам Всеукраїнської громадської організації «Об’єднання матерів і дружин захисників України»;
– Назарію Андрущаку, волонтеру БФ «Шведський Центр Допомоги»;
– Яні Кінах, керівниці ГО «Є-ЖІНКА»;
– Андрію Мельничуку, керівнику громадської організації «Асоціація перевізників та імпортерів транспортних засобів»;
– Анастасії Рудик, керівниці БФ «РОЖЕВА ДУША»;
– Сергію Тимчуку, волонтеру БФ «Доброта»;
– Вірі Шварцкоп, волонтерові ГО «Самооборона»;
– Валерію Бутку, Олені Видерко, Ірині Герман, Яні Гах, Аллі Гонтар, Анатолію Грицюку, Тетяні Грицюк, Ігорю Гурку, Дмитру Малясу, Олені Муц, Петру Муцу, Оксані Попіці, Олегу Чомі, Валентину Чиху, волонтерам БФ «Віримо в Україну»;
– Катерині Михалюк, Павлу Смалю, Лілії Шумік, волонтерам ГО «Жест допомоги»;
– благодійному фонду «Промінь Надії» (голова – Микола Лисюк);
– благодійній організації «Волинський благодійний фонд “Доброта”» (директор – Андрій Микитин);
– благодійній організації «Благодійний фонд “Волинь-2014”» (виконавчий директор – Володимир Кривович);
– благодійній організації «Благодійний фонд “Турбота ПРО”» (президент – Андрій Ковальчук);
– благодійному фонду «Вільні. Нескорені. Небайдужі» (голова – Богдан Тараймович);
– благодійній організації «Благодійний фонд “Надійні крила”» (президент – Ірина Демчук);
– благодійній організації «Благодійний фонд “АНГАР. Україна”» (директор – Юлія Савчук);
– громадській організації «Самооборона» (голова – Олександр Дулюк).
«Дякую вам за вашу повсякденну нелегку працю. Те, що ви робите є великим вкладом у Перемогу. Дякую за допомогу переселенцям та військовим. Нехай вас завжди оберігає Господь та дає вам наснаги, сили та міцного здоров’я», – звернувся до волонтерів Юрій Погуляйко.
Нагадаємо, луцький благодійний проєкт "Медіа-кава", під час якого на аукціон онлайн виставляють різноманітні лоти, станом на 5 грудня 2023 року зібрав понад 6 мільйонів гривень на потреби захисників.
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Про це у фейсбуці повідомляє Волинська ОВА.
Начальник ОВА Юрій Погуляйко подякував людям, які стали надійною опорою для наших військових та постраждалому від війни цивільному населенню.
«Часто ми не знаємо персонально людей, які причетні до волонтерської діяльності. Але я впевнений, що у колі знайомих кожного такі люди є. З маленькою частиною волонтерської родини Волині мав честь сьогодні зустрітись, подякувати та відзначити їх працю», – зазначив на своїй сторінці у фейсбуці очільник області.
Відтак, відзнаку Президента України «Золоте серце» отримали:
• директор БФ «Доброта» Андрій Микитин;
• президент БФ «Віримо в Україну» Анатолій Шваб.
Також Почесною грамотою обласної державної адміністрації нагороджено:
– Олександра Князєва, засновника благодійної організації «Благодійний фонд “Дем'янове диво”»;
– Сергія Порохновця, керівника благодійної організації «Благодійний фонд “Шведський Центр Допомоги”»;
– Лесю Рудь, директора БФ «Фундація допомоги захисникам України "ЛЕСЯ ЮА"»;
– Сергія Григоровича, головного мецената БФ «Фундація допомоги захисникам України "ЛЕСЯ ЮА"».
Подяку голови обласної державної адміністрації оголошено:
– Раїсі Білітюк, Аллі Климюк, Надії Корець, Людмилі Проць, Катерині Свищ, Євгенії Яворській, волонтерам Всеукраїнської громадської організації «Об’єднання матерів і дружин захисників України»;
– Назарію Андрущаку, волонтеру БФ «Шведський Центр Допомоги»;
– Яні Кінах, керівниці ГО «Є-ЖІНКА»;
– Андрію Мельничуку, керівнику громадської організації «Асоціація перевізників та імпортерів транспортних засобів»;
– Анастасії Рудик, керівниці БФ «РОЖЕВА ДУША»;
– Сергію Тимчуку, волонтеру БФ «Доброта»;
– Вірі Шварцкоп, волонтерові ГО «Самооборона»;
– Валерію Бутку, Олені Видерко, Ірині Герман, Яні Гах, Аллі Гонтар, Анатолію Грицюку, Тетяні Грицюк, Ігорю Гурку, Дмитру Малясу, Олені Муц, Петру Муцу, Оксані Попіці, Олегу Чомі, Валентину Чиху, волонтерам БФ «Віримо в Україну»;
– Катерині Михалюк, Павлу Смалю, Лілії Шумік, волонтерам ГО «Жест допомоги»;
– благодійному фонду «Промінь Надії» (голова – Микола Лисюк);
– благодійній організації «Волинський благодійний фонд “Доброта”» (директор – Андрій Микитин);
– благодійній організації «Благодійний фонд “Волинь-2014”» (виконавчий директор – Володимир Кривович);
– благодійній організації «Благодійний фонд “Турбота ПРО”» (президент – Андрій Ковальчук);
– благодійному фонду «Вільні. Нескорені. Небайдужі» (голова – Богдан Тараймович);
– благодійній організації «Благодійний фонд “Надійні крила”» (президент – Ірина Демчук);
– благодійній організації «Благодійний фонд “АНГАР. Україна”» (директор – Юлія Савчук);
– громадській організації «Самооборона» (голова – Олександр Дулюк).
«Дякую вам за вашу повсякденну нелегку працю. Те, що ви робите є великим вкладом у Перемогу. Дякую за допомогу переселенцям та військовим. Нехай вас завжди оберігає Господь та дає вам наснаги, сили та міцного здоров’я», – звернувся до волонтерів Юрій Погуляйко.
Нагадаємо, луцький благодійний проєкт "Медіа-кава", під час якого на аукціон онлайн виставляють різноманітні лоти, станом на 5 грудня 2023 року зібрав понад 6 мільйонів гривень на потреби захисників.
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