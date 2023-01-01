Спомин про Героїв. В один день під Бахмутом полягли двоє волинян

Спомин про Героїв. В один день під Бахмутом полягли двоє волинян
Торік, 5 грудня 2022-го, Рожищенська громада втратила одразу двох своїх захисників. Чорні вісники втрати прилетіли двом родинам - Олександра Іваненка з Дубища та Юрія Повшука з Єлизаветина.

Про це повідомляє Рожищенська міськрада.

Росія почала активно штурмувати Бахмут та населені пункти на підступах до нього з липня 2022 року. У грудні боротьба з російським агресором стала ще більш запеклою. Українські військові надлюдськими зусиллями стримували ворога. А деколи й ціною власного життя.

31-річний захисник України, солдат, стрілець-санітар стрілецького батальйону 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади Олександр Миколайович Іваненко отримав смертельне поранення під час артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Білогорівка Бахмутського району.

Старший солдат механізованої роти 214-го окремого спеціального батальйону Збройних сил України Юрій Леонідович Повшук, 1971 року народження, загинув від рук окупантів поблизу Кліщіївки того ж Бахмутського району.
Спомин про Героїв. В один день під Бахмутом полягли двоє волинян

Волиняни до останнього подиху боролися за рідну землю і відали у цій боротьбі найдорожче - власні життя. Вони стали творцями новітньої історії Української державності, прикладом гідності, мужності та любові до рідної землі для кожного з нас.

А ще - залишилися у пам'яті своїх односельців добрими, щирими, працьовитими людьми, які у часи загрози незалежності рідної землі без вагань піднялися на захист України.

«Вічна пам'ять і шана загиблим українським захисникам Олександру Іваненку та Юрію Повшуку! Низько схилімо голови у цей скорботний день перед пам'яттю Героїв і пом'янімо їх у своїх молитвах!» - зазначили у міськраді.


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Теги: загиблі, війна
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