На Волині на ГРВІ хворіють переважно діти, - лікарі

Упродовж тижня на Волині медики зареєстрували 6584 випадки грипу/ГРВІ, в тому числі СOVID-19.Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб.За оперативною інформацією, на Волині протягом тижня зареєстровано 6584, в тому числі СOVID-19. Попереднього тижня було 6323 випадки, ріст становить 4%. Серед тих, хто занедужав, діти до 17 років становлять 60%. Госпіталізовано 141 людину.Інтенсивний показник захворюваності за цей період на 17% перевищує базовий рівень та відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу, що є очікуваним для осінньо-зимового періоду.Зареєстровано протягом минулого тижня 453 випадки СOVID-19 проти 497, зниження – 9%, госпіталізовано 56 осіб.Із 2 жовтня по 3 грудня 2023-го на ГРВІ в області перехворіло 46027 людей, що на 55% більше аналогічного періоду сезону 2022-2023 років.Всього з початку епідсезону на Волині вакциновано проти грипу понад 1800 осіб, із них 60% – із групи ризику (персонал медичних закладів, діти віком від 6 місяців до 5 років, люди з хронічними захворюваннями, віком понад 65 років).За результатами епіднагляду в Україні виявлено циркуляцію вірусів грипу типу A і В у зразках матеріалів від пацієнтів із підозрою на цю хворобу. Крім грипу та коронавірусної інфекції циркулюють віруси парагрипу, аденовіруси, RS-віруси, риновіруси, бокавіруси, метапневмовіруси.В області, крім коронавірусної інфекції, циркулює вірус грипу А та віруси парагрипу, аденовіруси, риновіруси, RS-вірус.