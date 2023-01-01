Бельгія підтвердила, що передасть Україні F-16

Бельгія підтвердила, що передасть Україні F-16
Бельгія офіційно підтвердила наміри передати Україні сучасні винищувачі F-16 вже у 2025 році.

Про це у телеграмі повідомляє Міноборони України.

Міністр оборони Рустем Умєров обговорив із бельгійською колегою передачу літаків і потрібного обладнання та підготовку пілотів.

Бельгія підтвердила, що передасть Україні F-16


Очільник Міноборони наголосив, що «зараз необхідно розпочати процес налагодження ланцюжків постачання боєприпасів, запчастин і технічного обладнання для F-16».

Бельгія офіційно не оголошувала кількість літаків, яку готова передати. Були заяви про кілька машин. Загалом завдання Бельгії — підготовка пілотів і технічне обслуговування всіх коаліційних F-16, які передаватимуть Україні.

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Теги: війна, ЗСУ
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