Бельгія підтвердила, що передасть Україні F-16
Сьогодні, 19:19
Бельгія офіційно підтвердила наміри передати Україні сучасні винищувачі F-16 вже у 2025 році.
Про це у телеграмі повідомляє Міноборони України.
Міністр оборони Рустем Умєров обговорив із бельгійською колегою передачу літаків і потрібного обладнання та підготовку пілотів.
Очільник Міноборони наголосив, що «зараз необхідно розпочати процес налагодження ланцюжків постачання боєприпасів, запчастин і технічного обладнання для F-16».
Бельгія офіційно не оголошувала кількість літаків, яку готова передати. Були заяви про кілька машин. Загалом завдання Бельгії — підготовка пілотів і технічне обслуговування всіх коаліційних F-16, які передаватимуть Україні.
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Про це у телеграмі повідомляє Міноборони України.
Міністр оборони Рустем Умєров обговорив із бельгійською колегою передачу літаків і потрібного обладнання та підготовку пілотів.
Очільник Міноборони наголосив, що «зараз необхідно розпочати процес налагодження ланцюжків постачання боєприпасів, запчастин і технічного обладнання для F-16».
Бельгія офіційно не оголошувала кількість літаків, яку готова передати. Були заяви про кілька машин. Загалом завдання Бельгії — підготовка пілотів і технічне обслуговування всіх коаліційних F-16, які передаватимуть Україні.
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