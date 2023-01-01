Бельгія підтвердила, що передасть Україні F-16





Про це у телеграмі повідомляє Міноборони України.



Міністр оборони Рустем Умєров обговорив із бельгійською колегою передачу літаків і потрібного обладнання та підготовку пілотів.







Очільник Міноборони наголосив, що «зараз необхідно розпочати процес налагодження ланцюжків постачання боєприпасів, запчастин і технічного обладнання для F-16».



Бельгія офіційно не оголошувала кількість літаків, яку готова передати. Були заяви про кілька машин. Загалом завдання Бельгії — підготовка пілотів і технічне обслуговування всіх коаліційних F-16, які передаватимуть Україні.

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