Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 грудня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 грудня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 6 грудня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура в Луцьку вночі 7-9° морозу, вдень 0-2° морозу.

По області вночі 7-12° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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