ЗСУ збили російський Су-24М над Чорним морем
Сьогодні, 21:13
Повітряні сили Збройних сил України знищили у районі острова Зміїний російський бомбардувальник Су-24М.
Росіяни намагалися завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, - пише Gazeta ua.
"Давно не було у нашому активі збитих російських "сушок". Виправляємо цю ситуацію. Схоже крейсер "Москва" скоро стане авіаносцем", - заявив генерал.
Ворожий Су-24М під прикриттям винищувача Су-30СМ намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини.
"Завдяки успішно проведеній операції повітряного командування "Південь", український зенітний ракетний підрозділ відправив російську "сушку" услід за "русскім воєнним кораблем", - сказав Олещук.
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Росіяни намагалися завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, - пише Gazeta ua.
"Давно не було у нашому активі збитих російських "сушок". Виправляємо цю ситуацію. Схоже крейсер "Москва" скоро стане авіаносцем", - заявив генерал.
Ворожий Су-24М під прикриттям винищувача Су-30СМ намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини.
"Завдяки успішно проведеній операції повітряного командування "Південь", український зенітний ракетний підрозділ відправив російську "сушку" услід за "русскім воєнним кораблем", - сказав Олещук.
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