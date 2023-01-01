ЗСУ збили російський Су-24М над Чорним морем

ЗСУ збили російський Су-24М над Чорним морем
Повітряні сили Збройних сил України знищили у районі острова Зміїний російський бомбардувальник Су-24М.

Росіяни намагалися завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, - пише Gazeta ua.

"Давно не було у нашому активі збитих російських "сушок". Виправляємо цю ситуацію. Схоже крейсер "Москва" скоро стане авіаносцем", - заявив генерал.

Ворожий Су-24М під прикриттям винищувача Су-30СМ намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини.

"Завдяки успішно проведеній операції повітряного командування "Південь", український зенітний ракетний підрозділ відправив російську "сушку" услід за "русскім воєнним кораблем", - сказав Олещук.

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Теги: війна, ЗСУ, росія, втрати, авіація
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