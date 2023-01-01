ЗСУ збили російський Су-24М над Чорним морем





Росіяни намагалися завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, - пише



"Давно не було у нашому активі збитих російських "сушок". Виправляємо цю ситуацію. Схоже крейсер "Москва" скоро стане авіаносцем", - заявив генерал.



Ворожий Су-24М під прикриттям винищувача Су-30СМ намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини.



"Завдяки успішно проведеній операції повітряного командування "Південь", український зенітний ракетний підрозділ відправив російську "сушку" услід за "русскім воєнним кораблем", - сказав Олещук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Повітряні сили Збройних сил України знищили у районі острова Зміїний російський бомбардувальник Су-24М.Росіяни намагалися завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук, - пише Gazeta ua "Давно не було у нашому активі збитих російських "сушок". Виправляємо цю ситуацію. Схоже крейсер "Москва" скоро стане авіаносцем", - заявив генерал.Ворожий Су-24М під прикриттям винищувача Су-30СМ намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини."Завдяки успішно проведеній операції повітряного командування "Південь", український зенітний ракетний підрозділ відправив російську "сушку" услід за "русскім воєнним кораблем", - сказав Олещук.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію