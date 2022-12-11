У снігові пастки на Волині потрапили дві «швидкі», які прямували до хворих

Волинські рятувальники прийшли на допомогу медикам на вкритій ожеледицею дорозі5 грудня увечері одразу два автомобілі невідкладної медичної допомоги, що прямували за викликами, потрапили в пастку на обледенілому бездоріжжі. Надзвичайна подія трапилася між селами Звиняче й Мислині Горохівської громади, - повідомляють у ДСНС у Волинській області.Спочатку на узбіччя з'їхав один з автомобілів, що прямував у село Мислині. Там на допомогу медиків очікував пенсіонер, який скаржився на гострий біль у животі. Зі снігового замету "швидку" відкопали й виштовхали очевидці. Проте наступні кілька десятків метрів були вкриті особливо високим сніговим покровом, тож рятувальники рушили попереду й проклали колію пожежним автомобілем високої прохідності для подальшого руху.Ще одну карету невідкладної медичної допомоги рятувальники відбуксирували зі снігового замету й супроводили на особливо небезпечній ділянці цієї ж дороги, аби медики могли потрапити до села Красів. Звідтіля вони госпіталізували 5-річну дитину з ознаками гострого бронхіту.