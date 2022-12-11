У снігові пастки на Волині потрапили дві «швидкі», які прямували до хворих
Сьогодні, 21:46
Волинські рятувальники прийшли на допомогу медикам на вкритій ожеледицею дорозі
5 грудня увечері одразу два автомобілі невідкладної медичної допомоги, що прямували за викликами, потрапили в пастку на обледенілому бездоріжжі. Надзвичайна подія трапилася між селами Звиняче й Мислині Горохівської громади, - повідомляють у ДСНС у Волинській області.
Спочатку на узбіччя з'їхав один з автомобілів, що прямував у село Мислині. Там на допомогу медиків очікував пенсіонер, який скаржився на гострий біль у животі. Зі снігового замету "швидку" відкопали й виштовхали очевидці. Проте наступні кілька десятків метрів були вкриті особливо високим сніговим покровом, тож рятувальники рушили попереду й проклали колію пожежним автомобілем високої прохідності для подальшого руху.
Ще одну карету невідкладної медичної допомоги рятувальники відбуксирували зі снігового замету й супроводили на особливо небезпечній ділянці цієї ж дороги, аби медики могли потрапити до села Красів. Звідтіля вони госпіталізували 5-річну дитину з ознаками гострого бронхіту.
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5 грудня увечері одразу два автомобілі невідкладної медичної допомоги, що прямували за викликами, потрапили в пастку на обледенілому бездоріжжі. Надзвичайна подія трапилася між селами Звиняче й Мислині Горохівської громади, - повідомляють у ДСНС у Волинській області.
Спочатку на узбіччя з'їхав один з автомобілів, що прямував у село Мислині. Там на допомогу медиків очікував пенсіонер, який скаржився на гострий біль у животі. Зі снігового замету "швидку" відкопали й виштовхали очевидці. Проте наступні кілька десятків метрів були вкриті особливо високим сніговим покровом, тож рятувальники рушили попереду й проклали колію пожежним автомобілем високої прохідності для подальшого руху.
Ще одну карету невідкладної медичної допомоги рятувальники відбуксирували зі снігового замету й супроводили на особливо небезпечній ділянці цієї ж дороги, аби медики могли потрапити до села Красів. Звідтіля вони госпіталізували 5-річну дитину з ознаками гострого бронхіту.
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