«Укрзалізниця» підвищить ціни квитків на популярний потяг, який курсує через Волинь

«Укрзалізниця» підвищить ціни квитків на популярний потяг, який курсує через Волинь
"Укрзалізниця" збільшить ціни квитків на деякі міжнародні рейси для того, щоб зменшити збитки від пасажирських перевезень.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Це дозволить продовжити оновлювати парк вагонів та зменшити загальні збитки від пасажирських перевезень.

Так, за спільним рішенням із залізницями сусідніх країн на 72% зросте вартість квитків на поїзд Київ — Варшава — Київ, попит на який лишається ажіотажним. Але при цьому будуть доступні й дешевші альтернативні варіанти на цьому напрямку. Залежно від класу місця вартість проїзду до Хелма та зворотно, звідки можна зручно пересісти на Варшаву, зросте наступним чином: на поїзди з Дніпра — у межах 4-11%, з Харкова — 17-48%, з Києва — 15-47%.

Також мінімально, у межах 3%, зросте вартість проїзду в нічних поїздах до Відня та Перемишля. На проїзд в Інтерсіті+ Київ — Перемишль — Київ ціна збільшиться на 26%, а в нічному поїзді Одеса — Перемишль — Одеса — у діапазоні 37-49%.

Без змін залишиться вартість квитків на поїзди до Кишинева та Будапешта. Крім того, наразі уникнено підвищення тарифів на соціально важливі приміські перевезення. Цей сегмент залізничних перевезень лишається найдоступнішим для українців та найзбитковішим для Укрзалізниці. Також компанія продовжить організовувати й надалі безкоштовні евакуаційні рейси з прифронтових регіонів.

Нові тарифи почнуть діяти із запровадженням нового графіка руху пасажирських поїздів — з 10 грудня 2023 року. До зазначеної дати, купуючи квиток на будь-який день, пасажири сплачуватимуть стару ціну. Залізниця лишається стратегічною та загальнодоступною логістичною артерією для українців у всіх вільних регіонах.

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Теги: Укрзалізниця, квитки, ціни, гроші
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