Волиняни задонатили всі гроші, які їм подарували на весіллі
05 грудень, 23:18
Молода подружня пара з Волині задонатила всі подаровані на весілля гроші для Сил оборони України.
Про це повідомили у Волонтерському штабі АНГАР.
"В день волонтера хочемо подякувати всім, хто причетний до цього свята, хто донатить і тим самим продовжує нашу справу. А також тим неймовірним людям, які відкривають збори, влаштовують благодійні заходи й об'єднують людей на шляху до спільної мети. І ми горді, що ці люди є серед нас", - йдеться у дописі волонтерського штабу.
Клівчук Олег та Аліна відкрили збір на власному весіллі. Спільними силами їм вдалось зібрати 25 033 грн, 100$ і 50€
Замість того, щоб збирати на своє власне майбутнє, Олег та Аліна збирали на наше спільне майбутнє вільної країни
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Про це повідомили у Волонтерському штабі АНГАР.
"В день волонтера хочемо подякувати всім, хто причетний до цього свята, хто донатить і тим самим продовжує нашу справу. А також тим неймовірним людям, які відкривають збори, влаштовують благодійні заходи й об'єднують людей на шляху до спільної мети. І ми горді, що ці люди є серед нас", - йдеться у дописі волонтерського штабу.
Клівчук Олег та Аліна відкрили збір на власному весіллі. Спільними силами їм вдалось зібрати 25 033 грн, 100$ і 50€
Замість того, щоб збирати на своє власне майбутнє, Олег та Аліна збирали на наше спільне майбутнє вільної країни
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