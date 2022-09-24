Волиняни задонатили всі гроші, які їм подарували на весіллі

Молода подружня пара з Волині задонатила всі подаровані на весілля гроші для Сил оборони України.Про це повідомили у Волонтерському штабі АНГАР."В день волонтера хочемо подякувати всім, хто причетний до цього свята, хто донатить і тим самим продовжує нашу справу. А також тим неймовірним людям, які відкривають збори, влаштовують благодійні заходи й об'єднують людей на шляху до спільної мети. І ми горді, що ці люди є серед нас", - йдеться у дописі волонтерського штабу.тавідкрили збір на власному весіллі. Спільними силами їм вдалось зібрати 25 033 грн, 100$ і 50€Замість того, щоб збирати на своє власне майбутнє, Олег та Аліна збирали на наше спільне майбутнє вільної країни