Зеленський повідомив, хто з українських військових отримає житло
Сьогодні, 01:15
Всі, хто від початку повномасштабної війни отримав звання Героя України, отримають власне житло.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, - повідомляє Gazeta uа.
"Ми починаємо втілювати в життя важливу ініціативу, яка спрямована на реалізацію простого принципу: Україна захищає тих, хто захищає Україну", - сказав президент.
"За цією ініціативою всі, хто від початку війни отримав звання Героя України, отримують власне житло. Всі, хто, боронячи державу, став кавалером ордену "Золота Зірка". Всі без винятку", - заявив Зеленський.
Щонайменше від початку повномасштабного вторгнення таке звання отримали 360 людей. 210 із них нагороджені посмертно.
Зеленський запевнив, що держава подбає про кожного.
"І про тих, хто з нами, і про родини всіх тих, хто віддав своє життя за країну. Це те найменше, що ми можемо зробити для всіх, хто героїчно захищав і захищає батьківщину. За їхню мужність, відвагу, самопожертву, за все те, що вони зробили", - сказав президент.
Глава держави вручив сертифікати на отримання квартир військовослужбовцям, яким присвоєно звання Героя України, і родинам загиблих Героїв.
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Про це заявив президент Володимир Зеленський, - повідомляє Gazeta uа.
"Ми починаємо втілювати в життя важливу ініціативу, яка спрямована на реалізацію простого принципу: Україна захищає тих, хто захищає Україну", - сказав президент.
"За цією ініціативою всі, хто від початку війни отримав звання Героя України, отримують власне житло. Всі, хто, боронячи державу, став кавалером ордену "Золота Зірка". Всі без винятку", - заявив Зеленський.
Щонайменше від початку повномасштабного вторгнення таке звання отримали 360 людей. 210 із них нагороджені посмертно.
Зеленський запевнив, що держава подбає про кожного.
"І про тих, хто з нами, і про родини всіх тих, хто віддав своє життя за країну. Це те найменше, що ми можемо зробити для всіх, хто героїчно захищав і захищає батьківщину. За їхню мужність, відвагу, самопожертву, за все те, що вони зробили", - сказав президент.
Глава держави вручив сертифікати на отримання квартир військовослужбовцям, яким присвоєно звання Героя України, і родинам загиблих Героїв.
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