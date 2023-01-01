Зеленський повідомив, хто з українських військових отримає житло





Про це заявив президент Володимир Зеленський, - повідомляє



"Ми починаємо втілювати в життя важливу ініціативу, яка спрямована на реалізацію простого принципу: Україна захищає тих, хто захищає Україну", - сказав президент.



"За цією ініціативою всі, хто від початку війни отримав звання Героя України, отримують власне житло. Всі, хто, боронячи державу, став кавалером ордену "Золота Зірка". Всі без винятку", - заявив Зеленський.



Щонайменше від початку повномасштабного вторгнення таке звання отримали 360 людей. 210 із них нагороджені посмертно.



Зеленський запевнив, що держава подбає про кожного.



"І про тих, хто з нами, і про родини всіх тих, хто віддав своє життя за країну. Це те найменше, що ми можемо зробити для всіх, хто героїчно захищав і захищає батьківщину. За їхню мужність, відвагу, самопожертву, за все те, що вони зробили", - сказав президент.



Глава держави вручив сертифікати на отримання квартир військовослужбовцям, яким присвоєно звання Героя України, і родинам загиблих Героїв.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Всі, хто від початку повномасштабної війни отримав звання Героя України, отримають власне житло.Про це заявив президент, - повідомляє Gazeta uа. "Ми починаємо втілювати в життя важливу ініціативу, яка спрямована на реалізацію простого принципу: Україна захищає тих, хто захищає Україну", - сказав президент."За цією ініціативою всі, хто від початку війни отримав звання Героя України, отримують власне житло. Всі, хто, боронячи державу, став кавалером ордену "Золота Зірка". Всі без винятку", - заявив Зеленський.Щонайменше від початку повномасштабного вторгнення таке звання отримали 360 людей. 210 із них нагороджені посмертно.Зеленський запевнив, що держава подбає про кожного."І про тих, хто з нами, і про родини всіх тих, хто віддав своє життя за країну. Це те найменше, що ми можемо зробити для всіх, хто героїчно захищав і захищає батьківщину. За їхню мужність, відвагу, самопожертву, за все те, що вони зробили", - сказав президент.Глава держави вручив сертифікати на отримання квартир військовослужбовцям, яким присвоєно звання Героя України, і родинам загиблих Героїв.

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