На трасі Луцьк-Львів прокурор спричинив ДТП і спробував втекти, – ЗМІ





За кермом авто, яке виїхало на зустрічну смугу був прокурор Львівської обласної прокуратури, про це



LVIV.MEDIA вдалося розшукати свідків аварії, які погодилися говорити на правах анонімності.



За інформацією очевидців, аварія сталася близько 18:30 біля Кам’янки-Бузької. Водій Subaru Outback, який їхав трасою до Львова зі сторони Луцька, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся із Audi Q7. Внаслідок аварії водії не постраждали, проте автомобілі розбиті вщент.



Як стало відомо, за кермом Subaru був 32-річний Олександр Чухрій — прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури. У прокуратурі він працює із 2012 року.



Відео свідків аварії. За кермом авто прокурор Олександр Чухрій.

Як розповів LVIV.MEDIA свідок аварії, Олександр Чухрій поводився агресивно і навіть спробував поїхати з місця аварії. Поліція прибула на місце і запропонувала Олександру Чухрію пройти тест на алкогольне сп’яніння, проте той відмовився. Після цього прокурора супроводили у лікарню, щоб він здав аналіз там, однак і в лікарні Чухрій не захотів цього робити. Як стверджують очевидці, Олександр Чухрій мав видимі ознаки алкогольного сп’яніння.



“Він був п’яний в “хлам”. Хотів втікати з місця події, замахувався на людей. Він набирав адвокатів, поліцейських різних. Від нього так несло перегаром”, — розповів свідок ДТП.



Як повідомили LVIV.MEDIA джерела у правоохоронних органах, працівники ГРПП (група реагування патрульної поліції) склали протокол по 124 ст. КУпАП — порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів.



До слова, Олександр Чухрій раніше вже притягувався до дисциплінарної відповідальності. У квітні він отримав догану за погане виконання своїх обов’язків. LVIV.MEDIA телефонував до Олександра Чухрія по коментар, однак його телефон був вимкнений.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вівторок ввечері, 28 листопада, на трасі Львів-Луцьк, неподалік Кам’янки-Бузької сталася ДТП, у якій зіткнулися два елітні позашляховики Subaru Outback та Audi Q7.За кермом авто, яке виїхало на зустрічну смугу був прокурор Львівської обласної прокуратури, про це LVIV.MEDIA стало відомо із власних джерел у правоохоронних органах. Проте інформації щодо цієї аварії немає ані пресслужба Нацполіції, ані патрульні, ані ДБР.LVIV.MEDIA вдалося розшукати свідків аварії, які погодилися говорити на правах анонімності.За інформацією очевидців, аварія сталася близько 18:30 біля Кам’янки-Бузької. Водій Subaru Outback, який їхав трасою до Львова зі сторони Луцька, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся із Audi Q7. Внаслідок аварії водії не постраждали, проте автомобілі розбиті вщент.Як стало відомо, за кермом Subaru був 32-річний Олександр Чухрій — прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури. У прокуратурі він працює із 2012 року.Відео свідків аварії. За кермом авто прокурор Олександр Чухрій.Як розповів LVIV.MEDIA свідок аварії, Олександр Чухрій поводився агресивно і навіть спробував поїхати з місця аварії. Поліція прибула на місце і запропонувала Олександру Чухрію пройти тест на алкогольне сп’яніння, проте той відмовився. Після цього прокурора супроводили у лікарню, щоб він здав аналіз там, однак і в лікарні Чухрій не захотів цього робити. Як стверджують очевидці, Олександр Чухрій мав видимі ознаки алкогольного сп’яніння.“Він був п’яний в “хлам”. Хотів втікати з місця події, замахувався на людей. Він набирав адвокатів, поліцейських різних. Від нього так несло перегаром”, — розповів свідок ДТП.Як повідомили LVIV.MEDIA джерела у правоохоронних органах, працівники ГРПП (група реагування патрульної поліції) склали протокол по 124 ст. КУпАП — порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів.До слова, Олександр Чухрій раніше вже притягувався до дисциплінарної відповідальності. У квітні він отримав догану за погане виконання своїх обов’язків. LVIV.MEDIA телефонував до Олександра Чухрія по коментар, однак його телефон був вимкнений.

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